Anastacia munkatársa az x-faktoros

Egy kapcsolat, ami már-már barátinak mondható. Hihetetlennek tűnik, de igaz, Ács Norbertnek életre szóló tanácsokat is ad a legendás énekes, Anastacia.

Ács Norbert a gimnázium után költözött ki az édesanyjához Svédországba, ahol rövidesen meg is találta a számítását, és egy lemezkiadó cégnél, a Warner Musicnál he­lyezkedett el. Bemutatkozása­kor kiderült: ő a híres amerikai énekesnő, Anastacia személyi asszisztense, szervezéssel foglalkozik, és koncerthelyszíneket foglal.









– Nagyon jóban lettünk Anastaciával, amíg Svédországban az albumot készítette, de ez nem úgy nézett ki, hogy megjelent a nappalimban este tízkor egy üveg borral, hogy akkor „na, nézzünk egy filmet!” – árulta el lapunknak a magyar X-Faktorban szerencsét próbáló Norbert, aki most szombaton lesz látható az RTL Klub képernyőjén.

– E-mailezünk a mai napig egymással. Javarészt munkakapcsolat volt kettőnk között, de a közös munka vége felé átfordult már-már barátiba a viszonyunk. Ugyanolyan ember a magánéletben, mint mi, ugyanolyan hülyeségeket csinál – jelentette ki Norbert, aki márciusban a Grammy-díj-átadóra is elkísérte a sztárt, és olyan hírességekkel találkozott az afterpartyn, mint Janet Jackson, Stevie Wonder vagy épp Selena Gomez. Puskás Peti szeme egyből felcsillan, hátha Norbert jó ajánlólevél lehet neki Anastaciához.

Norbert az énekesnővel közös ismeretsége során sok fontos tapasztalattal lett gazdagabb, az élethez való hozzáállására is hatással volt az aranyhangú „túlélő”.







– Egy olyan fajta hozzáállást tanultam tőle, amiért borzasztóan hálás vagyok neki. Ő élete során kétszer is megküzdött a mellrákkal, ezt követően a saját elmondása szerint 2002-2003 környékén szinte teljesen újjászületett. Azt is mondta, hogy a szakma, amibe bele fogok lépni a jövőben, nagyon nehéz, nem lesz könnyű benne megmaradnom. Talán lesz idő, amikor úgy fogom érezni, hogy nem is érdemes ezzel foglalkozni. Viszont ha a szívem mélyén érzem, hogy igen­is ezt szeretném csinálni, akkor szánjam el magam – osztotta meg lapunkkal Anastacia tanácsait Norbert.

Kis hölgy nagy hanggal

Anastacia, azaz Anastacia Lyn Newkirk 48 éves amerikai popénekesnő, dalszerző és zenei producer. A karrierjét táncosként, majd vokálosként kezdte, 1999-ben érkezett meg számára a világszinten átütő siker az I’m Outta Love című számával. Michael Jackson, Elton John, Luciano Pavarotti és Mariah Carey is felfigyelt rá. Azóta több mint 52 millió lemezt adott el világszerte. Alacsony, 157 centis termete miatt kapta becenevét, A kis hölgy nagy hanggal. Kétszer aratott győzelmet a mellrák felett.