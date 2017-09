Amíg Pumpedné Ági gyantáztatta az övét, Gabo valaki más „szentélyét” vette birtokba – videó 18+

Míg Pumpedné Ági a szentélyét gyantáztatja Luna társaságában, addig Gabó egy egészen más szentélyt vesz birtokba. És igen, mindkét aktusról van videónk.

Míg Pumpedné Ági a szentélyét gyantáztatja Luna társaságában, addig Gabó egy egészen más szentélyt vesz birtokba. És igen, mindkét aktusról van videónk.

Egyre forróbb a hangulat Pumpedék háza táján, ahol a főszereplő Gabó már egyre kevésbé bír magával és testi vágyaival. Ági hiányában mondhatni kénytelen máson kiélni romantikus érzelmeit, és immár nem a fitneszmodellt szólítgatja fel a maga kedves módján férfiasságának szájjal való izgatására, hanem bizony mást. Mégpedig Mirellát, vagyis Mircsikét, aki a hétfő esti részből kiszivárgott videórészlet szerint nem is nagyon ellenkezik. Igaz, először, hogy mégiscsak tudjuk, hogy ő nem egy olyan lány, kikéri magának a felkérést, de aztán örömmel vetkőzik és smárol Gabóval. Sajnos az, hogy beteljesedik-e ez a romantikus kapcsolat, egyelőre nem tudni, de hétfőn este a Pumpedék – Bikiniszezon következő részéből kiderül hétfőn este 22.00-tól az RTL Spike-on.

De vajon mit csinálhat eközben Pumpedné Ági? Talán nem meglepő, hogy ő is az altestével van elfoglalva. Lunával egy gyantázószalonban szépülnek, ahol bizony fazongyanta és szentélyszőrtelenítés közben VV Soma barátnőjének száján kiesik a sokakat régóta foglalkoztató kérdés is, miszerint „Hány oldala van a pinának?”. Még szerencse, hogy ugyebár Ági fekszik mellette az ágyon, és meg is tudja válaszolni gyorsan. – Van egy eleje, egy hátulja, egy belseje egy külseje – fejtegeti tudományos részletességgel Ági, miközben a szőrét tépik.