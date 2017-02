Alinda: boldog vagyok, hogy a lányom után fiú érkezik

Egy színházi estén tűnt fel munkatársunknak VeiszerAlinda áldott állapota. A HírTV csinos műsorvezetője elárulta: Leila lánya már nagyon várja a kistestvért.

Egy színházi estén tűnt fel munkatársunknak VeiszerAlinda áldott állapota. A HírTV csinos műsorvezetője elárulta: Leila lánya már nagyon várja a kistestvért.

Tömött színházi előcsarnokban ismerős hölgy álldogál a ruhatárnál. Hátulról is felismerhető jellegzetes haja és gesztusai, megfordulva látszik csak rajta valami nagyon újszerű: egy hatalmas, szépen gömbölyödő pocak. Veiszer Alinda nem verte nagydobra várandósságát, a HírTV-ben is azt kérte, műsorában hadd viseljen bő ruhákat, hogy a beszélgetős show-ban ne mindenki az ő pocakjával legyen elfoglalva.

A műsorvezető azonban az Örkény Színház József és testvérei című előadásának premier­jén már nem tudta tovább titkolni áldott állapotát. Szűk pólójában egészen egyértelműen látszott, nem csak egy szimpla súlygyarapodásról van szó. Mivel az előadás több mint ötórás, a kismama egy vastag párnát is ka­pott az Örkény Színház nézőtéri dolgozóitól, hogy komfortosabban élvezhesse a darabot. Utána pedig már szívesen mesélt az érkező fiúcskáról.

– Kifejezetten jól vagyok, ahogy az első terhességem is normális és problémamentes volt, ez is az. Semmi olyan tünetet nem produkálok, ami miatt kényelmetlenül érezném magam – mesélte a műsorvezető lapunknak.







Alinda első terhessége problémamentes volt, ezúttal is jól viseli áldott állapotát © Végh István

– A hatodik hónapban já­rok, májusra várjuk a kis­fiunkat. A lányom, Leila négy és fél éves, boldog vagyok, hogy egy lány után fiú is érkezik, és megtapasztalhatom, milyen egy kisfiú anyukájának lenni. Leila is az első perctől örült, hogy kistestvére lesz, igaz, ő először lányt szeretett volna. Amikor elmondtuk, hogy mégis fiú lesz, kis gondolkodás után kijelentette: jó, őt is fogadom, úgyhogy már emiatt sem kell ag­gódnunk – folytatta viccelődve Alinda, aki azt is elárulta, ahogy az első baba, a mostani is tervezett volt, és könnyen össze is jött.

– A lehető legjobbkor érkezik a családunk és a munkám szempontjából is, ugyanis május végén születik, amikor egyébként is leállunk a forgatásokkal. Persze, addig bármi közbejöhet, de a tervek szerint ősszel már újra dolgozom majd – magyarázta a műsorvezető.