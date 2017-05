Alföldi nem vállalná Stohl temetésén a gyászbeszédet

Stohl András Papp Jánossal beszélgetett, amelynek célja a Miklós téri iskolában élő gyerekek támogatása volt. Stohl arról beszélt, hogy mindig is nyomasztotta a halál gondolata, egészen addig, míg meg nem ismerte mostani párját.

„Sokáig nagyon féltem a haláltól. Ez onnan ered, hogy gyerekkoromban hétfőnként nem volt televízió-adás. Akkor korán lefeküdtem, és agyaltam. Feküdtem, és hét-nyolc évesen azon gondolkodtam, hogy mi lesz, ha nem leszek... Ha sokat mondogatom ezt, akkor még most is el tudom magam sírni, de akkor zokogógörcs jött rám, hogy nem észlel engem a világ, nem lesz körülöttem semmi. Akkor odajött anyukám, és elmondtam neki, hogy félek a haláltól. Ő csak annyit mondott, hogy nem kell erre gondolni. Ezzel persze nem segített” – mondta a színész a Blikk beszámolója szerint.







Stohl új szerelmével egy budai étteremben © Bors

Papp megkérdezte, hogy hogyan képzeli el a temetését, és mit szeretne, ki mondjon gyászbeszédet, mire Stohl azt válaszolta: „Eszenyi Enikő biztos ne mondja a gyászbeszédemet. Aki tarthatná, az nem fogja elmondani. Alföldi Róbert nem vállalná el, László Zsolt nem lenne képes végigmondani.”







Alföldi Róbert és Stohl András © Bors

„Már ott tartok én is, hogy mint magánember nem szeretnék csöndben maradni”

Stohllal a 24.hu is készített interjút, amelyben arról beszélt, hogy nem hiányzott neki a műsorvezetés, de a Class FM reggeli műsorát mégis elvállalta azért, mert mindig is érdekelte a rádiózás mint műfaj. Ennek ellenére a színészet mard a továbbiakban is az első helyen, a jövő évadban három bemutatója is lesz.

Arról is beszélt, hogy nehezen viseli, hogy öregszik, és már nem kap meg emiatt bizonyos szerepeket, mint hogy a Kincsem főszereplője sem ő, hanem Nagy Ervin lett: „de most már tudomásul kell vennem, hogy a fene egye meg, most már a fiatal főhős nem én vagyok. Én már a fiatal főhős apja vagyok, vagy a csajának az apja.”







A Morning Show jelenlegi műsorvezetői © Végh István

A politikáról is beszéltek, amiről azt mondta a színész, hogy „már ott tartok én is, hogy mint magánember nem szeretnék csöndben maradni. Tehát ha olyan van, amivel nem értek egyet, akkor én is ki fogok menni az utcára.” Az elmúlt időszak tüntetéseire is kiment volna, csak épp nem tartózkodott itthon. Bayer Zsolt publicistáról pedig úgy nyilatkozott: „Ha én a Bayerről (Bayer Zsoltról – a szerk.) beszélek, akkor összeszorul a gyomrom, és a nyálam el kezd folyni a számból, és az nem jó.”