Ajjaj! Megállt Tóth Vera fogyása – fotók

Hónapokkal ezelőtt egy gyomorszűkítő műtét változtatta meg alapjaiban Tóth Vera életét. Az addig duci énekesnő szépen lassan kezdett átalakulni, minimum harminc kilótól szabadult meg.

Persze, Vera nem csak a műtéttel tette biztossá a fogyást: rendszeresen edz is. Keddi posztja azonban aggodalomra ad okot. Bár ez is az edzésen készült, Vera bevallotta, nagyon nehéz időszakot él most át, egy ideje ugyanis megállt a fogyás, és a még leadni kívánt 15 kiló nem akaródzik lemenni. De Vera jócskán formásodik, és ez nagyon-nagyon is látszik rajta. Az énekesnő azt ígéri, nem adja fel!

A különbség egyébként így is szembetűnő. Még az arcán is nagyon látszik a több tucat leadott kiló.