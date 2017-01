Ajjaj: a húszéves Radics Gigi idén sem biztos az érettségiben

A zenei karrierért bizony áldozatokat kell hozni.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy énekesi karrier komoly terheket ró egy tinire, és a zenélés bizony általában az iskola rovására megy. December elején írtunk arról, hogy Tóth Gabi érettségi-tervei sem nagyon alakulnak - az énekesnő anno épp a Megasztár alatt kezdte a középiskolát, később azonban karrierje miatt lemondott róla, és hiába ígérte meg 2016. áprilisában, hogy nekimegy az érettséginek, a tanulásból nem lett semmi - októberben pedig a 17 éves Tóth Andi kapcsán kellett arról beszámolnunk, hogy még mindig csak tizedikes, így az ő érettségije is garantáltan csúszni fog. Most pedig a Blikk arról adott hírt: Radics Gigi is hasonló cipőben jár.







Giginek idén vagy az Eurovízió jön össze, vagy az érettségi - mindkettő sajnos nem teljesülhet © Fejér Bálint

A húszéves énekesnőnek - aki 2013-ban lett magántanuló - idén kéne érettségiznie, azonban több nehezítő akadály is van. Egyrészt előtte két év tananyagából kell levizsgáznia, másrészt ezzel párhuzamosan a 2017-es Eurovízióra is ki szeretne jutni.

"Nyilván azért is indultam versenyen, hogy bejussak a nemzetközi döntőbe, és tisztában vagyok azzal, hogy ha ez a csoda megtörténne, az áldozatokkal is járna. Sajnos nagyjából egy időre esnek a vizsgák és a döntő, így nehéz időszaknak nézek elébe. Egyelőre azonban párhuzamosan zajlik a felkészülésem a májusi érettségire és a nemzetközi döntőre is, aztán majd a sors eldönti, hogy végül melyik marad ki idén az életemből" - nyilatkozta Gigi a bulvárlapnak.