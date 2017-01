Agyműtétje után is takarított Tamás Eszter

Rajongott az éle­tért Tamási Eszter, és sokáig fel sem merült benne, hogy nem tudja legyőzni rákbetegségét. A tévéslegenda huszonöt éve halt meg.

Rajongott az éle­tért Tamási Eszter, és sokáig fel sem merült benne, hogy nem tudja legyőzni rákbetegségét. A tévéslegenda huszonöt éve halt meg.

Kedves, örökké vidám, az életet imádó nő volt – állítják egybehangzóan Tamási Eszter egykori kollégái. December 16-án múlt huszonöt éve, hogy a Magyar Televízió legendás bemondónője elhunyt, de azok, akik ismerték, azt mondják, Esztert nem lehet elfelejteni.







© MTI

– Káprázatos, mindenkivel közvetlen, állandóan csacsogó, tűzrőlpattant nő volt. Bárhová ment, az emberek valósággal szétszedték, családtagként tekintettek rá, és ő soha nem okozott csalódást nekik – mesélt a legendás bemondónőről lapunknak Rózsa György, aki a televízió székházában sokszor összefutott vele, emellett közös munkáik is voltak.







© Vadnai Szabolcs

– Úgy tanult, hogy a szövegeit lefényképezte a szemével. Nem olvasta el, csak nézte, nézte és nézte, majd elindult a kamera, s hibátlanul elmondta. Aztán mire a stúdióból a büfébe ért, már azt is elfelejtette, mi volt a téma. Azonnal törölt az agya, helyet csinált az új in­formációknak.

Eszter nagy tiszteletnek örvendett, kollégái szerették és becsülték. Ra­jongott az életért, imádta a munká­ját, a lányát és a kedvesét. Gyermeke édesapjától ugyan elvált, de rátalált arra a férfira, aki boldoggá tudta tenni. Lányával, Krisztinával gyógynövényboltot nyitott, tele volt tervekkel, a sors azonban közbeszólt: az orvosok agydaganatot diagnosztizáltak nála, olyan helyen volt, hogy nem bíztak a műtét sikerében. Ennek ellenére vállalták a be­avatkozást, Esztert 1990-ben megoperálták.

– Meglátogattam a kórházban. Nem tudott nyugton maradni, a mosdót takarította, mert nem tartotta elég tisztának. Agyműtét után… Hihetetlen volt. Fel sem merült benne, hogy akár meg is halhat. Élni akart. Egy percre sem adta fel a küzdelmet – idézi a múltat bemondó kolléganője és egyben barátnője, Bay Éva.







© Czerkl Gábor

– Nekem ő volt a példaképem. Édes, vicces, jókedvű lány volt, és eszméletlenül tudott varrni. Egy adás alatt megvarrt egy ruhát. Nagyon hiányzik. Tamási Eszter hősiesen küzdött, de szervezete végül feladta a harcot. Állítólag a halála előtti napon megérezte a véget, egy őt meglátogató barátnőjétől így búcsúzott: elmegyek. És így is lett. Másnap a Magyar Televízió első bemondónője örökre eltávozott.

Kamera okozta a rákot?

Tamási Eszter 1938. április 20-án, Mezőtúron, szegény családba született. Színiiskolát végzett, majd a fényképét meglátva meghallgatásra hívták a Magyar Televízióba. Bemondóként és műsorvezetőként is dolgozott, vezette a Híradót, a Táncdalfesztivált és az Önök kérték! című műsort is. Több játék- és tévéfilmben is szerepelt. Egy lánya született. Mai napig tartja magát az az elképzelés, hogy daganatos betegségét a katódsugaras kamerák okozták, mivel több kolléganője is rákban hunyt el.