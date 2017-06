Ágyjelenettel indul az RTL új telenovellája

Oltári csajok lesz a címe az RTLII-n ősszel műsorra kerülő új, klasszikus százrészes telenovellának. A sorozat főnöke, Kalamár Tamás az új stúdió bejárásakor azt állította, hogy a napi sorozatban a színészek nem csak szépek, de oltári jók is, a legnépszerűbb színházakban játszanak.







A sorozat főnöke, Kalamár Tamás ódákat zeng a fiatal szereplőkről, Hartai Petráról, Horváth Annáról és Jaskó Bálintról © Czerkl Gábor

– Az Oltári csajok érzelmekkel, szerelemmel, szenvedéllyel, szexszel és persze egyéb izgalmakkal teli mese, ami egyébként a való életben bármikor megtörténhet – mondta Kalamár. – Tizenkettes karikával megy, de beleteszünk mindent, ami ebbe belefér. A történet három lánytestvérről szól, akik Budapesten szeretnék megtalálni a boldogságot, vagyis a nagy őt. Így hát a három lány, Angéla, Hajnal és Piros mellett három fiú, Márk, János és Kornél is főszereplő lesz a telenovellában. És persze sok „felnőtt” is, például a lányok édesanyját játszó, Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó. Lesznek köztük olyanok, akik a fiatalok éle­tét segítik, és olyanok is, akik megkeserítik.







Beleshettünk a forgatásra, ahol éppen lelepleztek egy összeesküvést © Czerkl Gábor

A szigorú karrierista Szilvia – Agócs Judit

A szépségszalon tulajdonosa nem túl kedves karakter, inkább kissé gonosz, de idővel kiderül, hogy miért. Kemény főnöknő. Agócs Judit néhány hónapja szült, de boldogan vállalta a szerepet.

– Nyolc hónapos a kis­fiam, Artúr, akire most a szüleim vigyáznak – meséli a csinos, 43 éves színésznő. – Csak úgy mertem belevágni, hogy a szüleim mellettem állnak, mert nem vagyok együtt a gyerme­kem apukájával. Ez most kemény, de nagyon boldog vagyok. A gyereknél valóban nincs nagyobb boldogság. Nem fiatalon szültem, ez tényleg az utolsó előtti pillanat volt. Nem volt hosszú kapcsolat, így alakult. Amikor öthetes terhes voltam, külön mentünk. Nem tudtam, hogy mit vállalok, azt hittem, könnyű lesz, de ez azért nem annyira az – mosolyodik el Judit. – Csodálatos, jó kisfiam van, aki tolerálja, hogy dolgozom, és nagyon örül nekem, ha hazaérek. A szüleim mellett van egy másik segítségem is, az a csecsemős nővér, aki velünk volt, amikor megszületett Artúr. Ő a mi Ica mamánk, pótmama, aki este vagy éjszaka is jön, ha későn érek haza.







Tíz kilót fogyott a forgatások kezdete óta Agócs Judit © Czerkl Gábor

Judit a casting óta tíz kilót fogyott, már szóltak is neki, hogy álljon le.

– Azt mondják, a terhesség kilenc hónapja alatt meghízol, és kilenc hónap, míg visszafogysz. Még van egy hónapom – neveti el magát Judit.

A csupa szív, laza Karola – Fehér Adrienn

Az énekes-színésznő úgy érzi, mintha róla mintázták volna ezt a karaktert.

– Színházi színész vagyok és énekesnő, de azért húsz év alatt előfordult, hogy kamera előtt kellett állnom. Mondjuk ilyen volumenű feladatom még nem volt – szögezi le Adrienn.







Fehér Adrienn laza mamát játszik © Czerkl Gábor

– A próbákon még rám szóltak, hogy kicsit beszéljek halkabban, de már nem. Laza mamát játszom, mintha rólam szólna a karakter. Talán ennyire szélsőséges azért nem vagyok, és Karola kimondja azt is, amit én nem szoktam. Ő könnyebben kér bocsánatot, átlép a nehézségeken. Húsz éve neveli egyedül a fiát, Jánost, és én is nyolc éve egyedülálló anyuka vagyok. Engem két gyermek vár otthon, egy tizenegy és egy tizenkét éves. Nem könnyű, de élvezem az új életem.