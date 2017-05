Adósságba verte magát szerelméért Détár Enikő

Még hitelt is bevállalt, hogy a szerelmével, a gyerekeikkel új életet kezdhessen egy nyugalmas új otthonban. Van benne feszültség, de nem szakította őket szét az építkezés.

Nem csak városi legenda, hogy egy építkezés a legbiztosabb kapcsolatot is próbára teszi. Détár Enikő a válása után mégis úgy döntött, közös otthont teremt kedvesével, Péterrel. A háznak júniusra kellett volna elkészülnie, de csúszik az átadás.

– Remek csapatot találtunk egy kollégám segítségével – meséli a Borsnak Enikő. – A ház könnyűszerkezetes lesz, amiről egyébként mindenki próbált lebeszélni. De ha elhatározok valamit, akkor az van, amit én mondok. Onnantól, hogy a telek a nevemre került, kevesebb mint egy év alatt elkészül. A kivitelező profi, de csúszunk, mivel mínusz húsz fok volt télen, áprilisban pedig esett a hó, akkor nem lehet betonozni. Meg kellett várni a jobb időt. Albérletben lakom néhány éve, már nagyon várom, hogy sajátba költözzek.







„Nekem Zsigmond a főnököm a Jóisten után, csak aztán jönnek a színi direktorok” – utal a színésznő a fiára, akinek az új házban olyan szobája lesz, amilyet kívánt © Bors

Enci belátja, hogy nagy fába vágták a fejszéjüket, az építkezés munka mellett nagyon nehéz.

– Rendkívül kevés időt tudunk együtt tölteni, Péter tanít, én a színházban dolgozom, de naponta többször telefonálunk egymásnak. De ezt tudtuk az elején. Arra nem vagyok alkalmas, hogy egy építkezést összefogjak, Péter is dolgozik, de azért minden nap kijárunk. Ezen a nyáron végig dolgozom, jó ha egy hét nyaralás lesz. Szegeden Mamma Mia, és játszom a Helló Dollyt és a Férfiak a fejükre estek című darabot is Egerváron.







A színésznőnek és szerelmének, Péternek közös álma volt a kertes ház © Bors

Azt sem tagadja, hogy nem milliomos, ugyanúgy, mint bárki másnak, neki is kellett kölcsönt felvennie.

– Volt némi pénz a válás után, de a többit hitelből finanszírozom. Bízom annyira magamban, hogy menni fog a törlesztés. Sok éjszakán át beszélgettünk erről Péterrel, végül bevállaltuk. Senki nem tartott fegyvert a fejemhez, az én vágyam, igényem volt. Egy gyönyörű faluban éltünk, ezt nem szerettük volna elveszíteni. Közel a város, de szükségem van a zöldre, az elvonulásra. Pest közelében van, ahol a panorámába szerettem bele. Az utazással járó kényelmetlenség, plusz pénz megéri a nyugalmat. Kicsi a telek, ezért a beépíthetőség miatt sokáig tervezgettünk. Nagyon szép, kicsi ház lesz, nyugalmas, mert mindenkinek lesz saját szobája, ahol magára tudja csukni az ajtót.







Évtizedeken át élt ebben a Pest környéki kertes házban gyermekeikkel Détár Enikő és Rékasi Károly © Bors

Arra vágyom, hogy az otthonom a béke szigete legyen. Ha a lányom, Gigi eljön, neki is lesz egy kis kuckója, ahová el tud vonulni. Az is szempont volt, hogy Zsigmond a földszintre kérte a szobáját. Kutyája van, ha úgy gondolják, az ablakon át is ki-ugorhatnak a kertbe. Így kisebb lett a nappali, de nekem Zsigmond a főnököm a Jóisten után, csak aztán jönnek a színi direktorok. És persze az is fontos, hogy Péter gyerekei is az otthonuknak érezzék. Nehéz, mert kapkodok, türelmetlen vagyok, ideges, pont mint egy premier előtt. Sok ez így együtt a munkával, építkezéssel, élettel. Az új életem ott kezdődik majd el. Várom nagyon!