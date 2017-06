Adónyomozók szálltak ki a TV2-höz Hajdú miatt – milliárdok sorsát firtatják

A Bors információi szerint a minap bejelentés nélkül, nem kis meglepetést keltve megjelentek a NAV emberei a TV2 Róna utcai székházában, és Hajdú Péter korábbi cégének szerződéseire voltak kíváncsiak. Lehet, hogy ez csak egy későbbi, átfogó vizsgálat előfutára?

A Bors információi szerint a minap bejelentés nélkül, nem kis meglepetést keltve megjelentek a NAV emberei a TV2 Róna utcai székházában, és Hajdú Péter korábbi cégének szerződéseire voltak kíváncsiak. Lehet, hogy ez csak egy későbbi, átfogó vizsgálat előfutára?

Sok mindent láttak már a TV2 Róna utcai székházának folyosói, ám olyasmire, ami a napokban történt, nem sűrűn volt példa. A Bors információi szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal emberei váratlanul kopogtattak a csatornánál: az adószakértők Hajdú Péter egykori cégének, a Frizbi Entertainment Kft.-nek a TV2-vel kötött szerződéseire voltak kíváncsiak, különös tekintettel a 2014-2015-ös adóévre.

Hajdú ekkor nem csak mű­sorvezetőként, gyártóként is részt vett a csatorna műsoraiban: vállalkozásainak legsikeresebb időszaka volt ez, így a NAV munkatársainak nem kevés idejükbe telt átnézni a papírokat. A tévés ekkor minimum négy műsort gyártott a TV2-nek: az Aktív, a Frizbi, az Összezárva Friderikusszal és a csatorna szépségverseny-produkciói is mind az ő cége által kerültek adásba. A si­ker a mérlegszámokban is meglátszott: cége értékesítési nettó árbevétele 2014-ben 1 milliárd 6 millió forintnál is több volt, míg 2015-ben még ezt is meghaladta: 1,8 milliárd forint.







A hatóság a Frizbi Entertainment Kft.-nek a TV2-vel kötött szerződéseire volt kíváncsi, különös tekintettel a 2014–2015-ös adóévre © Cser Dániel

Ebben a két évben Hajdú a cég ügyvezetője volt, amit egyébként éppen tavaly év végén adott el egy Nagy-Britanniában bejegyzett vállalkozásnak és annak ukrán ügyvezetőnőjének. A cég a tegnap lapzártánkkor hatályos cégbírósági adatok szerint igen rosszul teljesíthet, mióta nem Hajdú a tulaj: jelenleg ugyanis végrehajtás alatt áll az egykor milliárdos cég­óriás.

Kérdés egyelőre, hogy csak Hajdú televíziós munkáinak szerződéseit veszik-e górcső alá. Hajdú ugyanis ebben a két évben számos más üzleti szálat is tartott a kezében: megvolt már a törökbálinti étterme és pizzériája, érdekelt volt a szépségiparban, a miskolci sörfesztivál szervezésében és még egy vagyonkezelőben is, ami fő tevékenységként saját tulajdonú ingatlan bérbeadásával foglalkozik a mai napig.







A Nemzeti Adó- és Vámhivatal emberei jelentek meg a TV2-nél © (képünk illusztráció) MTI

Ez utóbbi az a cég, amin keresztül Hajdú a törökbálinti ingatlanfejlesztésekben, vagyis egy lakópark, egy rendelőintézet és egy pláza felhúzásában is érdekelt. Kerestük a NAV sajtóosztályát is, hogy megtudjuk, pontosan miért volt szükség átnézni a 2014-15-ös iratokat, és mit terveznek azokkal. Azt a választ kaptuk, az általános eljárás az, hogy konkrét üggyel kapcsolatban nem áll módjukban információval szolgálni. A Bors érdeklődött a TV2-nél is, ahol nem kívánták kommentálni értesüléseinket. Kerestük Hajdú Pétert is, de eddig nem sikerült elérnünk.