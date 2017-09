Adam Lambert nem helyettesíti Freddie Mercury-t a budapesti Queen koncerten

Nem bizony, és ezt komolyan is gondolja. A legendás együttessel 2012 óta turnézó Lambert szavai lényegre törően fogalmazzák meg ennek az okát és a magyarázatot is. Az énekes nagy alázattal van Mercury iránt, és úgy érzi, hogy a nagy hatású frontember örökségét a kezében tartani hatalmas felelősség, kihívás és sorsszerűség egyben.

– Mi volt a célja a dalokkal? – tette fel a kérdést Lambert Mercury életművével kapcsolatban. – Milyen érzéseket akart kiváltani a közönségből, és milyen történetet próbált elmesélni? Egészen addig, amíg ezekre a kérdésekre fókuszálok, sínen vagyok. Kerülnöm kell azt, hogy túl sokat hallgassam a felvételeit. Nem akarom imitálni, másolni vagy utánozni őt, nem akarok taktikázni vagy tiszteletlenné válni a rajongókkal szemben. Nem a megszemélyesítés miatt vagyok itt. Azért vagyok itt, hogy megbizonyosodjam arról, hogy ezeket a dalokat ma is hallja a közönség, hogy életben maradnak a dalok.









A Queen+Adam Lambert 2017. november 4-én lép fel Magyarországon a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a zenekart nem egy Mercury-utánzattal, hanem a 21. századi Queen 21. századi énekesével láthatjuk. Roger Taylor és Bryan May elárulták, hogy az idei európai turnéra vadonatúj műsorral készülnek, a show pedig meglehetősen látványosnak ígérkezik, hiszen a világ legkiválóbb kreatív szakembereivel dolgoztak együtt az összképen.

– Amit mindig is szerettem a Queenben az az, amit Freddie és a banda képviselt és feltárt a közönség előtt, aminek hatására szerelembe estem a rock and rollal. Az ő idejükben kezdtem el felvállalni azt, aki vagyok. Olyan ruhát kaptam magamra, ami tetszik és kimentem az éjszakába a legfurább cuccokban úgy, hogy közben nem titkoltam a másságom, azt, hogy meleg vagyok – ezt jelemnti számomra a Queen. Ha visszanézek a rock and roll történetére, akkor ez az együttes az, amiről mindig is azt éreztem: “ez vagyok én, ez az életem”.