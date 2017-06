A ­­zsaruk tudják, ki lopott Kozsóéknál

Három év börtön fenyegeti a tettest, a rendőrök már gyanúsítottként ki is hallgatták. Kozsót két napja próbáljuk az áram- és vízlopási ügyben kérdezni, de hiába.

Három év börtön fenyegeti a tettest, a rendőrök már gyanúsítottként ki is hallgatták. Kozsót két napja próbáljuk az áram- és vízlopási ügyben kérdezni, de hiába.

Nagy vihart kavartak bő egy évvel ezelőtt a Bors cikkei: a rendőrség nyomozást indított a Kozsó nevével fémjelzett Zöld Teknős Barlangja teaház ügyében. Egy volt alkalmazott tett feljelentést, a gyanú szerint pedig nem csak a vizet, áramot is lophattak az üzemeltetők. Hogy ki? Az elmúlt egy évben a rendőrök ezt is kiderítették.







Kozsó, még a Story-gálán © Zsolnai Péter

– Tekintettel arra, hogy szabálytalan áram- és vízvételezés gyanúja merült fel, ezért a rendőrség nyomozást folytat lopás gyanúja miatt. Az ügyben a rendőrség egy személyt hallgatott ki gyanúsítottként – közölte megkeresésünkre a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.

Papíron semmi köze hozzá Az ügyben feljelentést tevő volt üzletvezető korábban arról is beszélt, Kozsó megtiltotta a személyzetnek, hogy a leolvasókat a villanyórák közelébe engedjék a Zöld Teknős Barlangja teaházban. A napokban a szamuráj segítségére siető másik zenész, Hozsó pedig hasonló élményekről számolt be: elmondása szerint az áramlopási ügyről hiába kérdezte Kozsót, ugyanakkor – bár papíron semmi köze nem volt a teaházhoz – mindenbe beleszólt, és mindent egyeztetni kellett vele.

Kozsót és volt párját is többször próbáltuk elérni telefonon, sőt a közösségi oldalán keresztül is kerestük. Ügyvédje szerdán azt ígérte, csütörtökön írásban reagálnak majd a meggyanúsítással és az üggyel kapcsolatos kérdéseinkre. Végül tegnap telefonon azt közölte, már ő sem éri el Kozsót. Az énekes édesanyja sem kívánt nyilatkozni.







A Zöld Teknős teaházban rendőrök és ellenőrök helyszíneltek, a gyanúsítottat is kifaggatták, de Kozsó nem elérhető © Kecskeméti Zoltán

Egy független jogászt is megkérdeztünk az ügyről, aki csak annyit mondott: egy ügyvezetőt általánosságban terhel felelősség egy üzletért, a nyomozás pedig biztosan kideríti, lehet-e a tulajdonos, az ügyvezető vagy egy harmadik – elvileg független ember – felelős a bűncselekményért. Miután ugyanis kiderült, hogy nyomoznak, majd a vízművek és áramszolgáltató emberei is ízekre szedték a Jókai utcai üzlethelyiséget. Kozsó minden létező módon eltűnt a vállalkozás életéből, ami így akkor szülei tulajdonába került. Volt párjával, aki állítólag papíron ügyvezetője is volt a vállalkozásnak, időközben szakítottak. Munkatársunktól