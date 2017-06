A Viszkis attól félt, hogy újra rabolni fog

Szabadulása után még évekig kísértette a múlt, sok lelkierő kellett hozzá, hogy a viszkis rabló ne térjen újra a bűn útjára.

Szabadulása után még évekig kísértette a múlt, sok lelkierő kellett hozzá, hogy a viszkis rabló ne térjen újra a bűn útjára.

Közel harminc bankot, takarékszövetkezetet, utazási irodát és postát rámolt ki, taxin járt rabolni, fogdából szökött és hónapokig bujkált, a végén már egy ország drukkolt a „viszkis rablóként” elhíresült legendának. Ambrus Attila letöltötte büntetését, ma már fazekasként dolgozik, és saját bevallása szerint is teljesen visszailleszkedett a társadalomba. A börtönben leült 13 év alatt nemcsak diplomát szerzett, de még a keramikus szakmát is ügyesen kitanulta. Mára nemcsak korábbi életmódjától sikerült végleg megszabadulnia, de tisztes munkát és feleséget is talált már magának. Ennek ellenére a nyugdíjba vonult rabló egy ideig nem volt biztos abban, hogy a sittről kiszabadulva nem lép újra a bűn útjára, hajdani életstílusa után roppant nehéz volt jófiúnak maradnia.







Ambrus öntörvényű ember, akinek sok erőfeszítésébe tellett, hogy beálljon a kinti rendbe © Czerkl Gábor

– Mivel a meglévő kettős személyiségem mellett nekem már alapból is bonyolult volt az életem, így a bűn valamilyen szinten ott ólálkodott mögöttem, onnantól kezdve, hogy kinyílt előttem a börtönajtó. Nyilván nem volt egyszerű dolog kibekkelni a szabadulásom után azt az öt évet úgy, hogy ne csináljak valami ostobaságot. Öntörvényű ember lévén, ez sokszor a szerencsén múlt, de dolgoztam is érte sokat, hogy beálljak ebbe a kinti rendszerbe. Rengeteg erőfeszítésembe került, hogy én is a normális emberek életét éljem – ismerte el a rablóból lett fazekasmester. Ambrus Attila és fiatal felesége ma már egy Budapest környéki kis település nyugalmában éli mindennapjait.







A börtönben tanulta ki a mesterséget © Knap Zoltán

– Minden reggel boldogan indul a napom. Nagyon tudok örülni ugyanis annak, hogy madarak csiripelésére ébredhetek, vagy hogy kinyitom a szemem, és az ablakon, amin éppen kinézek nincsen rács – ecsetelni a hétköznapi élet apró örömeit Attila, aki körül ősztől felpörögnek az események: mozikba került az életét feldolgozó akciófilm, és a TV2 Ázsia Expressz című show-műsorának lesz az egyik szereplője.

Rablóból fazekas Ambrus Attila 1967-ben Erdélyben, Csíkszeredában született, 1988-ban szökött át Magyarországra. Néhány évig az UTE jégkorongkapusa volt. Viszkis rabló néven aztán vált hírhedtté, hogy közel 30 alkalommal rabolt ki különböző utazási irodákat, bankokat és postákat. Összesen valamivel több mint 142 millió forintot zsákmányolt, amiért 2002-ben 17 év börtönt szabtak ki rá, de jó magaviselete miatt 2012-ben feltételesen szabadlábra helyezték. Szabadulása után foglalkozásként folytatta a börtönben elkezdett kerámiakészítést. Vázákat, bögréket, korsókat készít, amelyeket vásárokban árusít.

