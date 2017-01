A világ legdrágább traveszti testét hozza Budapestre Lakatos Márk

Csütörtök este egy igazi világsztár érkezik a magyar fővárosba, Amanda Lepore személyében. A transzszexuális előadóművész a különc stylist, Lakatos Márk születésnapi vendége lesz a Tütü nevű bárban. Amanda, Marilyn Monroe hasonmás, aki férfinek született, de nővé operáltatta magát. A teste formálására több millió dollárt költött, így nyerte el a világ legdrágább teste címet is.



Aki kíváncsi egy igazi extravagáns előadóművészre, az feltétlenül nézze meg a nem mindennapi műsort...



11 évesen döntött úgy Armandi Lepore, hogy nemátalakító műtéteket végeztet magán, mert nem szerette azt a férfitestet, melybe a sors kényszerítette... Azóta megszámlálhatatlan beavatkozáson esett át, az arcát teljesen átszabták, a melleiben többször cseréltette a szilikonokat, és a pletykák szerint egy-két bordáját is kivetette annak érdekében, hogy kellően ívelt, karcsú csípője legyen. Amanda új külsejét Marilyn Monroe ihlette – így „született meg" Amanda Lepore, a világ egyik legismertebb transzszexuális előadóművésze, énekesnő, rapper, modell, divattervező.

Amanda a New York-i éjszakai élet egyik szimbolikus alakja, Elton John egyik kedvenc modellje, a világsztár több klipjében is szerepel.



