A tengerben hemperegve szexizett Tóth Andi az új klipje forgatásán – videó

A pimaszul fiatal és legalább ugyanennyire szexi énekesnő, Tóth Andi és A Dal versenyében országosan megismert tehetség, Závodi Marcel igazi zenei csemegét hozott létre együtt, és ha a hangzás nem lenne elég, az új, #Black&White című dal videoklipjével is sikerült magasra tenniük a mércét.

– A klipet Barcelonában forgattuk – mesélte a Borsnak Andi. – A tengerparti jelenetet hajnali ötkor kezdtük el felvenni, és bátran mondhatom, hogy nem viselt meg a korán kelés, ugyanis le sem feküdtem aludni. Ebből adódott talán a legnehezebb dolgom, mivel elő kellett adnom a kamera előtt, hogy én bizony ki vagyok pihenve, de a jelek szerint ez hitelesen sikerült, mert a forgatás közben többen is azt hitték, hogy éppen egy topmodell fotózás zajlik. Annak ellenére, hogy hajnalban mentünk ki a partra, a hely nem volt üres. Többen is ott aludtak a víz mellett, akik időközben kezdtek el ébredezni.

Anditól megszokhattuk, hogy igazi vadóc, és a külvilág véleményével nem feltétlenül törődve éli a vérbeli rock and roll életérzést. Az új dal kicsit más, mint az eddigiek, de még így is dögös és 100%-ban „Andis”.

– Nem rockzenéről van szó, ez nem egy AC/DC, de mégis benne van a kemény, mai fiatalokra jellemző lázadás – jelentette ki az énekesnő.

Závodi Marcel nem pusztán a dallamokért felelős: a szám az otthonában, a Z-Mex stúdióban lett felvéve, emellett ő írta a dalszöveget is.







Tóth Andi szakítása inspirálta Závodi Marcelt a dal szövegében © Fódi Benedek

– Édesapám itthon, a Z-Mex-ben dolgozik délután hat előtt, én pedig délután hat után. Büszkén kijelenthetem, hogy itt készül minden felvétel, ami az én nevem alatt kerül ki a nagyvilágba, hiszen ezalatt a jó pár év alatt hozzászoktam ezekhez a hangfalakhoz, az akusztikához, tehát bárhol járok a világban, mindig ide vissza kell jönnöm, hogy megbizonyosodjak róla, hogy az adott dal jól szól-e. Visszatérve az Andi dalához, nagyon büszke vagyok erre a munkára, hiszen hosszú idő után ez az első dal, melynek százszázalékosan én vagyok a megalkotója, azaz én írtam a zenét és a szöveget, én hangszereltem és a hangmérnök is én voltam. Mint általában minden saját dalszövegemet, ezt is igazi történések inspirálták, ugyanis Andi magánéletében volt egy olyan szakítás, melyet úgy érzett, hogy meg kell fogalmaznunk. Talán mindenkiben rejlik egy ilyesfajta emlék, tehát attól függetlenül hogy Andi múltjáról szól a dal, ez ugyanúgy szól rólam is, akár rólad is, vagy bárkiről a világon – osztotta meg a Borssal a Zävodi művésznév alatt alkotó énekes előadó.