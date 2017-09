A Sztárban sztárt passzolta, a Viasat3-on láthatjuk viszont Hajós Andrást

Sokáig izgatta a kérdés az embereket, visszatér-e a Sztárban sztár zsűrijébe Hajós András: maga a showman és a csatorna is mást nyilatkozott a dologról. A zenész állította: felkérték, a csatorna szerint azonban semmilyen felkérésről nem is volt szó. Végül bizonyossá vált: Stohl és Papp Szabi ül be a beöltözős-átalakulós műsor zsűrijébe Liptai és Majka mellé.

Azonban úgy tűnik, nem kell Hajós nélkül maradniuk a tévénézőknek: ő ugyanis az Origo információi szerint a Viasat3-on kapott egy új műsort. Az Ide süss! gasztrovetélkedő lesz - és a zenész házigazdaként lesz jelen az ősszel induló show-ban.