A Survivor szereplője pornóoldalon tűnt fel

A Blikk hétfői számában ír a Survivorben szereplő Klaudiáról, aki egy pornóoldalon szerepel egy lábfétis videóban. A felvételre egy olvasó hívta fel a figyelmet, a szőke lány pedig nem is tagadta részvételét.

– Igen, én szerepelek azokon a videókon. Könnyű pénzszerzési lehetőségnek gondoltam – vallotta be őszintén a Blikknek Klaudia (22), aki a műfajjal kapcsolatban szeretné helyre tenni a téves feltételezéseket. – Ez nem pornó, de még csak erotikus videónak sem mondanám. Ez simán lábfétis, igaz ez is a „szórakoztató” műfajba tartozik, de szerintem nincs ebben semmi durva.







Klaudia (balra) nem szégyelli a videót

Klaudia Roberta néven szerepel a videón, amiben semmi szégyellnivalót nem talál.

– Nincs ebben semmi szégyellni való, még a nagymamám is tud ezekről, anyukám is, apukám is. Amíg a családom nem ítéli annyira vállalhatatlannak vagy borzasztónak, hogy kitagadjanak miatta, addig én sem érzem, hogy baj lenne ezzel a fajta munkával – magyarázta a Blikknek a Survivor játékosa..