A mulatós sztárt okolják a bebetonozott nő haláláért

Lapunkon keresztül kér bocsánatot az az osztrák férfi, aki bebetonozta kedvese, a magyar mulatós énekes, Kamy unokatestvérét. Környezete gyilkosként tekint rá.

Soha nem tudom majd elfelejteni és feldolgozni, amit tettem. Az életem tönkrement – mondta megtörten a Borsnak Christian Tuschetschla­ger, aki sokkoló őszinteséggel beszélt arról, mit tett szerelme, a mulatós sztár, Kamy unokatestvérével. Az ausztriai Felső-Stájerországban élő férfi és párja, Kamy közösen adott interjút a Borsnak.







Az énekesnő megbocsátott Christiannak, de arra kéri, forduljon szakemberhez

Mint ismert, a tisztes polgárként élő családapa pincéjében, a betonba öntve találták meg márciusban a decemberben eltűnt asszony, Elvira holttestét. A férfi akkor elismerte, hogy az ő házában halt meg kedvese rokona, de állította, nem ő ölte meg, csupán bepánikolt a holttest láttán, ezért bebetonozta a pincébe. Ezután a férfi eljátszotta saját elrablását, később viszont bevallotta, ez elterelés volt.

Megbocsátott neki az énekesnő

A szerelmesek nem élnek egy fedél alatt, szörnyű tette után a férfi leginkább anyjánál és Kamynál húzta meg magát. Az énekes­nő hiába akart a férfinál aludni, az nem engedte neki. A nő kikészült, mert unokanővére családja őt okolja Elvira haláláért.

– Nehéz erről beszélni. Elvirával testvéri volt a viszonyunk. Lánya és unokája siratja. Elment Chrishez, én nem is tudtam róla, hogy találkoztak. Chris azt mondta, bevettek valamilyen kábítószert, hajnalban pedig holtan találta Elvirát. Pánikba esett, mert otthon volt a 18 éves lánya is. Levitte a pincébe, és befalazta. Elmesélte, hogy amikor elkezdte betonozni, kitisztult a tudata, és megijedt a tettétől, de akkor már nem volt visszaút. Szörnyű és brutális, amit tett – csuklik el Kamy hangja.

Az énekesnő megbocsátott párjának, mert a boncolás során kiderült, nem történt idegenkezűség, nem Chris ölte meg az unokatestvérét, természetes halált halt. Kamy kitart a párja mellett, de a barátai féltik.

– Soha nem bántana senkit. Előbb végezne magával, mint hogy en­gem bántson – mondja indulatosan. – Azért is nehéz ez az egész, mert a rokonaim engem okolnak Elvira halála miatt, és nem engedik, hogy elmenjek a temetésére. Pedig én még azt sem tudtam, hogy ők találkoztak.

Mindent bevallott

Christian tavaly december elején követte el a szörnyűséget, az asszony holtteste több mint há­rom hónapig volt bebetonozva a házában.

– Nekem nem merte elmondani, mert tudta, akkor azonnal viszem a rendőrségre. Az exfelesége azonban valahogyan megtudta, feldobta, ezután maga Chris mutatta meg a rendőröknek, hol találják a holttestet. Mindent elmondott és bevallott. Megkértem a páromat, forduljon szakemberhez, aki segít feldolgozni a történteket – mondta Kamy.

Romokban van az élete

A férfi ügyét az osztrák hatóságok már le is zárták: kegyeletsértésért, a hatóságok félrevezetéséért és tárgyi bizonyítékok meghamisításának kísérletéért megúszta tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetéssel, de mindenét elvesztette.

– Nem emlékeztem semmire a drogtól, azt hittem, én öltem meg Elvirát. Szörnyű volt az a több mint három hónap, amíg a pincében volt, nem tudtam elszámolni a lelkiismeretemmel. Sose fogom megbocsátani magamnak. Egy pillanat alatt tönkrement az életem. Kirúgtak a munkahelyemről, gyilkosként néznek rám, a gyerekeimet is bántják miattam. A kisebbiktől pedig eltiltott a volt feleségem. Szeretnék beszállni Elvira temetésének költségeibe, és ezzel is nyilvánosan bocsánatot kérni mindenkitől a tettemért. Szégyellem magam azért is, hogy szégyent hoztam a szerelmemre, Kamyra – magyarázta a Borsnak a férfi.