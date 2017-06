A mirigyes Sipos Péter külön utakon jár

Sipos Péter neve összeforrt az Irigy Hónaljmiriggyel, lassan 27 éve muzsikál együtt a csapat. Csakhogy Sipos két másik zenekarral is játszik. Vajon miért kacsingat másfelé? És mit szólnak ehhez a mirigyes fiúk?

– Pont az ötvenedik születésnapomon lesz ennek a három zenekarnak az összefoglalója, amikor is egyszerre fogok fellépni az IHM-el, a Triásszal és a Zártosztállyal is. Azt a címet adtam a koncertnek, hogy A pettyes ötven árnyalata. A Miriggyel 26 éve, a Triásszal öt éve, a Zártosztállyal pedig négy éve vagyok együtt. Mindegyik zenekar a szívügyem, bár arányosan oszlanak meg a fellépéseink – magyarázza lapunknak a zenész.







© Móricz István

– A legtöbb fellépésem természetesen a Miriggyel van, hiszen mindent a főzenekar alá rendelek. Ez a családom – nyugtatja meg a zenekar híveit Sipos. – Volt már több olyan felkérésünk, hogy egyszerre két zenekart is kértek tőlem ugyanott. Ilyenkor csak az inget cseréltem le a koncert után, és visszamentem a színpadra.

Olyan helyzetre is van megoldása az énekesnek, amikor választania kell. Szerinte nem kérdés, hogyan dönt.

– Ha esetleg ugyanabban az időpontban két különböző helyre kérnek, akkor természetesen az Irigy Hónaljmirigyet vállalom el, nem pedig a másik zenekart. Volt már ilyen nem is egyszer. Persze ebből nincs harag a többi tag között. Megértik, hiszen nekik is van más elfoglaltságuk, és amúgy is a Triász és a Zártosztály inkább egyfajta hobbiként szolgál ne­künk. Egyedül viszont nem tu­dom, hogy megállnám-e a helyem a színpadon, mert csak csapatban érzem jól magam.