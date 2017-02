A Dal: Tóth Gabi este ilyen meglepetésekkel készül

Tóth Gabi szombat este A Dal döntőjében énekel a Duna TV-n, ahol Freddie Shumannel és Lotfi Begivel közösen alkotott számát, a Hosszú időket adja elő – ezt megelőzően azonban pihenés helyett duplán az éneklésé a főszerep. Éppen folynak ugyanis a Rapülők Áj Lav Jú! névre keresztelt február 25-ei nagykoncertjének próbái, ahol a legendás zenekar tíz év kihagyás után a Papp László Budapest Sportaréna színpadára lép.







Gabi ruhája, frizurája és a színpadkép is megújul ma estére © Vadnai Szabolcs

Annyit tudunk, hogy Gabinak nem csak énekelnie kell, fontos, hogy a koreográfiát is megtanulja, és Geszti szövegeit sem könnyű memorizálni. Zenésztársai mind szurkolnak neki, ezért pénteken korábban véget ér a Geszti Péterékkel közös próba, s míg Gabi szombaton A Dal színpadán bizonyít, ők mindannyian egy emberként szurkolnak majd azért, hogy kijusson Ukrajnába, és autentikus előadásával képviselhesse hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. A szombati megmérettetésen ráadásul több újításra is számíthatnak a nézők, Gabi ruháján ugyanis itt-ott változtatnak, és a frizurája is tartogat számunkra meglepetéseket.

A színpadkép is módosul a megvilágításnak köszönhetően, emiatt pedig újszerű hangulat uralkodik majd a színpadon, ami Gabit a szokottnál is sodróbb előadásra inspirálja.