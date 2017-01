A Dal: Scarlett Johansson magyar hangja is kiesett a versenyből

Szombaton elstartolt A Dal 2017-es első élő adása. 10 előadó mutatta be produkcióját, ám természetesen nem juthatott mindenki tovább. A zsűri - az előző évekhez hasonlóan - négy plusz egy főből állt: Zséda, Frenreisz Károly, Both Miklós és Caramel mellett ugyanis a közönség is szavazott (természetesen a nézői szavazatokat átlagolták).

Henderson Dávidé volt a legnehezebb feladat: neki kellett elsőként színpadra lépni. Produkciójában a szöveget kritizálta meg a zsűri, ugyanis nem csak túl egyszerűnek tartották, de rövidnek is. Őt a rockos Leander Kills, majd CaliDora követte, akinek idegességét színpadi rutintalanságának tudták be. Gyakorlatilag ma lépett életében először színpadra. Negyedikként a The Wings következett, a csapatot nagyon emberinek érezte a zsűri - bár egy picit hamisnak.

Most éreztem először, hogy dalversenyen vagyonk - reagált Zséda Singh Viki produkciójára. Ő volt az ötödik fellépő.

A Spoon 21 (igen, régen Spoon néven futottak) bulis - de erősen a kilencvenes évek fiúbandáit hozó - dalának szövege nem igazán nyerte el a zsűri tetszését. Nem véletlenül.

Hetedikként Csondor Kata lépett színpadra. Ő az, akinek a hangját az is jól ismeri, aki a nevét még soha nem is hallotta: Kata ugyanis szinkronszínész, többek közt Scarlett Johansson magyar hangja.







Katát (kis képen) többek közt Johansson szinkronhangjaként ismerhetjük

Benji hangját mindenki dícsérte, azonban többen is azon a véleményen voltak: jobban meg kéne válogatnia, milyen dalokat vállal el. Both Mikinek például a Karcok dalszövegével az volt a baja: nyelvtanilag helytelen. A Rockternors zenei kíséret nélkül lépett fel, bár a zsűrit ők sem győzték meg maradéktalanul.

Az utolsó fellépő az X-Faktor harmadik szériáját megnyerő Oláh Gergő csapata, a Roma Soul volt. Gergő sorba harmadszor került be A Dalba. Ők kaptak szombaton a legtöbb pontot (negyvenet) - a Leander Kills dalával holtversenyben.

A közönség egyébként elég unalmasan szavazott: gyakorlatilag mindenki öt vagy hat pontot kapott a nézőktől.

Továbbjutott: Roma Soul, Leander Kills, Spoon 21, Singh Viki, Henderson Dávid, Benji (közönség juttatta tovább vigaszágon)