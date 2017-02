A Dal közben érettségire készül Radics Gigi

A Dal mellett egy másik komoly kihívás vár idén Gi­gire – ta­vasszal érett­ségizni készül. Tervei szerint hamarosan már nem csak az éneklést, hanem a továbbtanulást is Amerikában folytatná.

– Nehéz összeegyeztetni a tanulást és a dalversenyt. Rengeteg felkészüléssel jár A Dal, közben pedig vizsgáznom is kell, hiszen tavasszal lesz az érettségim – mesélte a Borsnak Gigi, aki magántanulóként, sokszor a koncertre sietve tanul a vizsgáira.

– Egy hete sincs, hogy sikeresen, szinte csak négyessel letettem az összes féléves vizsgámat. Pedig korábban az is megfordult a fejemben, hogy az érettségit ismét elhalasztom. Mivel félévkor elég jól vettem az akadályokat, sikerült összehangolni a karriert a tanulással, ezért már nincs kétség, idén érettségizni fogok. Igaz, hogy sok énekesnek, színésznek nincs meg ez a papírja és mégis pályán vannak, de úgy gondolom, hogy ez manapság egy alapvető társadalmi elvárás. Bár nem tartok attól, hogy nem jönne be az éneklés, azért mégiscsak szeretném képezni magam a jövőben is.

Az viszont több mint valószínű, hogy az egyetemet már Amerikában kezdeném el, méghozzá zenei vonalon – árulta el az énekesnő.







Gigi újra nyakába veszi a világot, de előtte szeretné letenni az érettségit © Fejér Bálint

– Az eddigi amerikai tartózkodásunk célja tanulás, világjárás, kapcsolatépítés volt. 2018-ra viszont tervezünk a családommal egy újabb utazást. Fontos, hogy a kapcsolatépítésen kívül elinduljon egy folyamat, ami aztán sikert hozhat.