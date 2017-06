A Barátok közt Tóbiása, Józan László szerelemre vágyik, régóta magányos

Sokszor lehet manapság hallani, hogy akár egy évtizeddel is kitolódott az első gyermekvállalás időpontja például nagyanyáinkhoz képest, vagyis két generáció alatt. A nők a karrierépítési vágy, a biztos egzisztencia megteremtésének érdekében 30 éves kor körül sem érzik még elkésve magukat. És így nyilván a férfiak is később lesznek apák. – A férfiaknál pláne él az az ösztön, hogy a családjuknak megteremtsenek minden jót. Azzal pedig, hogy a nők halogatnak, ők is kapnak időt, felmentést. Azt viszont tudni kell, hogy ha egy nő gyereket akar, legyen 18 vagy 48 éves, akkor nincs az a férfi, aki ellen tud állni – mondta dr. Rusz Edit szexuál­-pszichológus.