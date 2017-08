A Barátok közt bombázója szakított párjával

Május végén Nagy Alexa még derűsen, reményekkel telve mesélt az egyik hetilapnak arról, hogy két év magány után eltalálta Ámor nyila. Az RTL Klub sztárja kivirult, a környezete drukkolt neki, remélve, hogy megtalálta a nagy őt, aki mellett lehorgonyozhat. Alexa azonnal be is mutatta a nyilvánosságnak kosárlabdaedző párját, Mátét, aki elmondása szerint még a nyűgösségét is jól viselte.

A kosáredző és a színésznő az éjszakában talált egymásra.

– A barátaimmal mulattunk egy bárban, ott találkoztunk. Máté azt állítja, már többször is látott, néhányszor összefutottunk az éjszakában, de csak most szólított meg – nyilatkozta kapcsolatuk elején a Bestnek.

Megosztotta boldogságát a Facebookon, így most megosztotta a csalódását is a színésznő © Vadnai Szabolcs

„Senki sem szeret a számára fájó dolgokról beszélni, így én sem, de ha a szépről, jóról szó volt, akkor a kevésbé kellemeset sem érdemes titkolni. Az a kapcsolat, amiről négy hónappal ezelőtt úgy gondoltuk, hogy komolyra fordulhat, más irányt vett, és Mátéval elválnak útjaink. Nincs különösebb oka, egyszerűen így alakult. Úgy gondoltuk, hogy annak érdekében, hogy elkerüljük a találgatásokat, a rosszindulatú feltételezéseket, mindezt elmondjuk, de tiszteljük annyira egymást – én külön azt is, hogy a volt párom nem közszereplő –, hogy csak ebben az egy posztban beszélek a szakításunkról” – írta ki fájdalmát Alexa, aki tartotta magát kiírásához, nem akart nyilatkozni.