60 évesen is van udvarlója Bíró Icának

Közel sem érzi magát hatvanévesnek, pedig – szinte hihetetlen – kedden lett annyi minden idők egyik legszexibb magyar modellje, Bíró Ica. Mintha csak tegnap lett volna, amikor nem létezett fülledt férfiöltöző, amelynek valamelyik szekrényajtaján ne ő domborított volna. A későbbi Metal Lady kirobbanó kedvvel fogadta a jókívánságainkat.









– Köszönöm. Szombat óta folyamatosan ünnepelek. Csodálatosan érzem magam ezen a napon is. A családommal és a barátaimmal töltöm ezt az időszakot – újságolta jókedvűen. Bár nem tagadja a korát, leírva mégsem szereti látni.







Nem tagadja a korát, de nem szívesen szembesül vele a nyolcvanas évek legszexibb modellje © Zsolnay Péter









– Döbbenten nézem a hatvanas számot, mert egyáltalán nem érzem magam ennyinek. Nem szeretnék megfelelni ennek a kornak, és nem is tudok, hiszen belül még csak fele ennyi idős vagyok. Félreértés ne essék, én sosem tagadtam le a koromat, csak nem szeretem, amikor szembesítenek vele. Vagyok, amennyi vagyok, és olyan vagyok, amilyen vagyok. Nem plasztikáztak rajtam soha semmit, mindenem igazi, amiért sokat dolgoztam. Természetes így, hogy udvarlók is akadnak, de most nem ez a legfontosabb dolog az életemben – mondta Bíró Ica, aki országos turnéra készül, amelynek során tömegeket mozgat meg és átadja a megújulás titkait.