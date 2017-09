54 évesen is vadító: bikiniben fog pasit a Szultána sztárja – fotók

Hülya Avsar egyszerűen nem fér a bőrébe, akkor érzi jól magát, ha levetheti a ruháit, és ország-világnak megmutathatja, hogy 54 évesen is kirobbanó formában van. Alig néhány hete írtunk róla, hogy a színésznő szexi, fehérneműs képet posztolt magáról a közösségi oldalán, de most ezt is sikerült felülmúlnia új posztjával. A Szultána sorozat Szafije szultánája most az otthonába is beengedte a világhálót: azt vette videóra, amint egy falatnyi bikiniben slaggal mossa a háza teraszát. Szó, mi szó, Hülya tényleg irigylésre méltó „karosszériával” rendelkezik, ahogy egyik követője megjegyezte. Az énekes-színésznő pedig élvezi, ha bókolnak neki, és azt sem tagadja, ugyan sokáig se vele, se nélküle kapcsolatban élt kislánya apjával, majd a szakítás után több kalandra is igent mondott, már nagyon vágyik egy odaadó társra.







52 évesen irigylésre méltó formában van a török sztár

– Nem szeretnék egyedül megöregedni! A férfiak nem mernek közeledni, pedig én is csak hús-vér nő vagyok. Ahogy ezt az oldalamon is láthatják... – mondta Avsar, burkolt célzást téve arra, hogy a posztjaival az erősebb nem figyelmét szeretné magára irányítani.

A pletykák szerint azonban Hülya egyáltalán nem szenved hiányt férfienergiákban, csak imádja, ha megbotránkoztathatja kolléganőit, akik tartják magukat ahhoz, hogy a török nő legyen visszafogott, szolid, és lehetőleg legyen felöltözve.