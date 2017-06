41 kiló: ennyit fogyott egy év alatt Tóth Vera – fotó

Tóth Vera az Instagram-oldalára tett ki egy képet, amely igen látványos abból a szempontból, mennyit változott. De nem ám évek alatt, hanem szinte pontosan egy év leforgása alatt. Az énekesnő is azt írja, „mintha nem is én lennék”, amiben van is valami.

Ahogy azt is megjegyzi a bejegyzésben a két kép készülte között 41 kilótól szabadult meg köszönhetően a gyomorszűkítő műtétjének.