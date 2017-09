37 év után, ha lehet, most még jobban szereti régi-új férjét Gór Nagy Mária

Szombat délután harmadszor is férjhez ment Gór Nagy Mária. A nagy eseményre a budavári evangélikus templomban került sor, amely nem messze található a színésznő és régi-új férje, Gulyás Buda operatőr otthonától.

Mária és Buda harminchét éve alkotnak egy párt, és 1981 telén egyszer már hivatalosan is összekötötték az életüket, de ahogy a színésznő korábbi interjúi­ban többször elmesélte, akkoriban csak anyakönyvvezető előtt mondták ki az igent, de mindig vágytak arra, hogy nekik is legyen egyházi esküvőjük. A nagy nap szombaton érkezett el, amikor is sze­retteik és barátaik jelenlétében ismét egybekeltek. Az esemény szemtanúja volt olvasóriporterünk, aki fotókat is készített.







A színésznőt a családja kísérte a templomba, a kis koszorúslány az unokája lehet

– Láttuk, hogy esküvő van, hát fotózkodni kezdtünk az unokámmal. Nagyon meglepődtem, amikor megláttam, hogy a menyasszony nem más, mint Gór Nagy Mária. Elegáns rózsaszín kosztümöt viselt, és egy fehér virágcsokrot vitt a kezében. Egy öt év körüli kislány volt a koszorúslánya, akit többször átölelt, talán az unokája volt. Megközelítőleg negyven meghívott lehetett – osztotta meg lapunkkal egyik szemfüles olvasónk, Péter, akinek természetesen jár a Bors olvasóriportereinek felajánlott tizenötezer forint.







Gór Nagy Mária és Gulyás Buda már régóta vágyott az egyházi esküvőre

– A násznép között az első férjét, Szurdi Miklóst is felfedeztem, és a szertartás után mindenki az egyik budai házba sétált be. Az olvasónktól kapott fényképeket nézegetve észrevettük, hogy Gór Nagy Mária mögött iskolatitkára és üzlettársa, Körtvélyessy Kinga lépdelt, aki feltételezhetően a színésznő esküvői tanúja lehet. Bár korábban úgy volt, hogy a színésznő lesz Kinga L.L. Juniorral kötendő esküvőjén a tanú, az élet közbeszólt, és a fiatalok viharos kapcsolata miatt előbb ülték meg Gór Nagy menyegzőjét.







A család boldogan hagyta el a templomot, a szertartás után egy közeli házba vonultak vissza

– Valóban igaz, hogy újra hozzámentem Budához, de a részleteket egyelőre még megtartanánk magunknak – mondta vasárnap kora délután a színésznő, amikor sikerült telefonon utolérnünk.

– Ez igazából nekem volt fontos, mert hívő vagyok, és ha lehet attól jobban szeretni Budát, ahogy eddig szerettem, akkor még jobban szeretem, amióta egyházi áldás van a szerelmünkön.