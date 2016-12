25 év után is ugyanúgy áll ez a szexi ruha Rábaközi Andreán

Akár azt is mondhatná, hogy a genetikának köszönheti csodás alakját, és hogy legalább tíz évet letagadhatna a korából, de ez csak részben van így. A 49 éves topmodell, Rábaközi Andrea bevallotta, mindent megtesz azért, hogy megőrizze fiatalságát, és ma is ugyanúgy áll rajta az a ruha, amit Geszti Péter I love you című klipjében viselt 24 évesen, mint akkor. A tudatos táplálkozásban hisz, ezt még karácsonykor is tartotta.







Ma is ugyanúgy áll Andin a ruha, amit Geszti Péter I love you című klipjében viselt 24 évesen

















– Nem azért, mert muszáj, hanem mert én így szeretek élni. Dupla oroszlán vagyok, lusta. A sportot nem nekem találták ki, így aztán az étkezésre kell odafigyelnem. Nyers koszton élek, gyermekkoromban sem szerettem a főtt ételeket. A férjemnek és a két fiamnak megfőzök bármit, de van, hogy meg sem kóstolom. Szerintem paradicsomon, mozzarellán, mogyorón és rukkolán élek évek óta, de nekem ez nem lemondás. Hetente egyszer megengedem magamnak, hogy jóllakjak! – magyarázta a Borsnak Andi. A divatiskolát vezető szőkeség a bőrére is fokozottan figyel, a hétköznapokban minimálisan sminkel, mert még ma is rendszeresen fotózzák.







Talán a nyers koszt konzerválja? © Dévai Zoltán

– Kéthetente járok kozmetikushoz, próbáltam már LED-maszkos fényterápiát, oxigéntöltést, amitől tényleg életteli lett az arcom! Használok krémeket, de arra figyelek, hogy mindig más márkát válasszak, mert ha hozzászokik a bőr egyhez, hatástalanná válik. És imádom a pakolásokat! – mondta el a Borsnak Andi, aki évente 2-3 alkalommal beleugrik a képen látható ruhába, hogy ellenőrizze az alakját.