2017 Diana hercegnő emlékéve lesz

Idén húsz éve, hogy autóbalesetben meghalt Diana hercegnő, és a tervek szerint híveinek 2017-ben sokszor lesz alkalmuk tisztelegni emléke előtt. Több eseményt is szerveznek a Diana-díj létrehozói, egyebek között megrendezik a nemzeti jóindulat napját. A hercegnő testvére, Earl Spencer is kiveszi a részét az évfordulós megemlékezésekből, a családi otthonban kiállítást is szervez Diana cipőjében járva címmel, és június­ban ő lesz a jótékony célú Diana-díjátadógála házigazdája.

A hercegnő két fia, Vilmos és Harry herceg is dolgozik rendezvényeken, de ezekről nem hoztak nyilvánosságra részleteket. Annyi már most tapasztalható, hogy egyre gyakrabban nyilatkoznak Dianáról, Harry például nemrég elárulta: sosem sikerült feldolgoznia édesanyja halálát.