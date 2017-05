200 ezerért házhoz megy Bea asszony

Beindult az üzlet a Gáspár családban, amióta Bea megnyerte a Konyhafőnök VIP versenyt. Győző egyből meglátta az üzleti lehetőséget, és piacra dobta felesége tehetségét.

Hatalmas karrier előtt áll Bea asszony. Amióta megnyerte a Konyhafőnök VIP versenyt szinte nem telik el úgy nap, hogy ne kapna valami új ajánlatot. Létrehozta weboldalát, ahol a saját receptjeit osztja meg (videóval!) a rajongóival, és látva a látogatottságot, nem csoda, hogy a férjének eszébe jutott: ideje lenne kamatoztatni felesége tehetségét.

„Sokan Gáspár Győző feleségeként ismernek a médiából, de most szeretném megmutatni egy másik, sokkal érdekesebb oldalamat is számotokra! Olyan módon kívánom átadni Nektek a gasztronómia iránt érzett elhivatottságomat, hogy akkor is kedvet kapjatok a főzéshez, ha eddig nem tartozott a kedvenc tevékenységeitek közé” – olvasható a hirdetés Győzike Facebook ol­dalán.







Bea asszony saját receptje alapján maga főz a színpadon © RTL Klub

A család új bizniszére lapunk egyik olvasója hívta fel a figyelmünket, aki rendezvényszervezőként meg akarta rendelni Bea műsorát. Legnagyobb meglepetésére személyesen a Gáspár család feje köszöntötte a vonal túlsó végén.

– Nagyon tetszett Bea tévés szereplése, és amióta véget ért a műsor, rendszeresen követem a blogját. Örömmel láttam, hogy Győzike hirdetése szerint akár élőben is találkozhatunk a feleségével – mesélte olvasónk.







Győző értékesíti felesége főzőtudományát, amit a Konyhafőnök VIP című tévéműsor előtt csak a Gáspár család ismert © RTL Klub

– Tárcsáztam tehát a megadott számot, és ismerős hang szólt a telefonba. Személyesen Gáspár Győző volt az, és nagyon barátságos volt a hangja, amikor a műsorról érdeklődtem. Azt mondta, hogy egy komplett csomag kétórás műsort tartalmaz, amiben benne van az, hogy Bea akár egy ötvenfős társaságnak is tart bemutatót, színpadon készíti el az ételt, utána pedig lehet vele fotózkodni, és még dedikál is. Ez mind kétszáz­ezer forintba kerül. A főzéshez kellő alapanyagokat viszont nekünk kell majd beszerezni, csakúgy, mint a színpadi technikát, és pontosan el kell mondani, hogy mit főzzön a pontos szervezés jegyében – árulta el a Borsnak az üzletember, és elmondta, alig várja, hogy élőben tapasztalja Bea asszony főzőtudományát.