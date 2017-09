16 éves lett a világ legszebb lánya, és úgy néz ki mint Palvin Barbara

Thylane Blondeau 4 évesen lépett először kifutóra, Jean Paul Gaultier egyik bemutatóján. Már akkor megszerezte a világ legszebb lánya címet. Anyja, Véronika Loubry, francia modell és színésznő, apja Patrick Blondeau, labdarúgó.









Thylane 10 évesen szerepelt a Vogue Paris Enfants mellékletében, ahol felnőtt ruhákba öltöztették és dögös nőre sminkelték. Nyilván hatalmas botrány lett belőle, hiszen úgy kezelték a kislányt, mintha érett modell lenne. Persze a másik oldal szerint ezek a képek művészeti alkotások voltak, így ebbe többet látni szinte bűn. Mindenesetre miután ez lecsengett, meg a megjelenés előtt is nagyon sokat foglalkoztatták a kislányt.

😏 #radshop Thylane (@thylaneblondeau) által megosztott bejegyzés, 2016. Júl 13., 08:31 PDT

Anyja sem tétlenkedett, egy anya-lánya divatmárkát is létrehozott, ráadásul Thylane-t rendszeresen ő maga is fotózta, mert - talán nem véletlenül - úgy véli, csodálatosan szép. Thylane egyébként filmszerepet is kapott 2015-ben, ráadásul a Chanel, a Ralph Lauren, a Lacoste és a Dolce&Gabana is felkérte a 2017-es nyári kollekciójának bemutatójára.

1 🤔 Thylane (@thylaneblondeau) által megosztott bejegyzés, 2016. Jún 18., 07:58 PDT

One life Thylane (@thylaneblondeau) által megosztott bejegyzés, 2017. Márc 30., 10:05 PDT

A most 16 éves modell a múlt hónapban készítette el első tetoválását. A csuklójára One Life szavakat varratta, nyilván szülei beleegyezésével. Thylane-nek egyébként van egy öccse is, aki szintén megfelel a mai szépségideálnak.

A lány most szerdán a New York Fasion Weeken jelent meg legjobb barátjával, Gabriel-Kane Day Lewisszel, aki nem mást mint Daniel Day Lewis színész fia.







Michael Kors bemutatón a legjobb barátjával © NorthFoto

Nem mellesleg jegyezzük meg, eléggé hasonlít Palvin Barbira. Ez a közös fotón még inkább szembetűnő.