16 embert tartóztattak le a Kim Kardashiantól elrabolt, milliárdokat érő ékszerek miatt

Tavaly októberben felfegyverzett bűnözők raboltak el a celebvilág királynőjétől, a rapper Kanye West feleségétől 2,8 milliárd forint értékű ékszert. Francia beszámolók szerint most 16 embert tartóztattak le, főként az ékszereken hagyott DNS-minták alapján.

Az elkövetők Kardashian szobáját hajnali 3-kor keresték fel símaszkban és rendőri egyenruhában, gyalog valamint biciklin hagyták el a helyszínt.









Kim Kardashiant nagyon megviselte az eset, ami egyébként a megkötözésével is járt. A máskor napi szinten többször is posztoló 36 éves valóságshow-sztár egészen múlthétig hallgatott, a bejegyzései is elmaradtak a közösségi oldalakon.

A letartóztatásokat, noha több francia sajtóorgánum is beszámolt róla, még nem erősítették meg hivatalos oldalról.