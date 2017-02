13 évesen volt a nászéjszakája Gór Nagy Máriának

„Sanyinak hívták az első nagy szerelmemet. Megmondtam neki, hogy csak akkor leszek az övé, ha feleségül vesz. Megszervezte. Volt anyakönyvvezető, menyasszonyi ruha, tanúk, de nem tudtam, hogy hamis az egész, hisz mind az ismerősei voltak. Amikor otthon elmondtam, hogy én már feleség vagyok, és a nászéjszakát is megtartottuk egy mezőn, anyám, aki varrónő volt, a méterrúddal vert el. A vége az lett, hogy elküldtek Pécsre egy bentlakásos iskolába, jó messzire” – vallott gyerekkoráról Gór Nagy Mária a Best magazinnak.

A 70 éves színésznő szerelmeiről is mesélt. Szurdi Miklósról például azt, hogy „egy karácsonykor, jól elcseszve az ünnepet, bejelentette, hogy egy másik nővel is együtt van már fél éve.”







Bár bosszút nem akart állni, idegileg nagyon kikezdte a válás, pszichiátriára került, a nehéz helyzetből Bujtor István mentette meg. Ő mutatta be későbbi férjének is, Gulyás Budának, aki furcsamód Szurdi Miklóstól kérte meg a kezét. A színésznő és Szurdi ugyanis akkor hivatalosan még nem váltak el. Bujtor jóslata, Gulyás Budáról, hogy „Mari, ő be fog válni”, bejött, hiszen nemrég volt 34. házassági évfordulójuk.

Viharos élete mára lenyugodott két fia és három unokája mellett.