100 milliót örökölt Terry Black lánya

Némedi Mari 64 évesen hunyt el, és nagy vagyont hagyott hátra. Három budapesti lakása, egy fóti nyaralója és egy szilasligeti háza is volt, ezek értéke legalább százmillió forint.

A végrendeletében kifejtette, hogy az egyik lakását leszámítva – melyet jó barátjára, Radics Márkra hagyott – minden va­gyonát Terry Black 11 éves kislánya, Fanni örököl, akit úgy szeretett, mintha a saját gyermeke lenne. Ez viszont szemet szúrt az énekesnő családjának, és megtámadták a testamentumot, így bíróságra került az ügy. Tegnap tartották Némedi Mari hagyatéki tárgyalásának második fordulóját, melyre Terry Black közel hétszáz kilométert utazott, hogy megvédhesse kislánya jussát az énekesnő rokonaitól. A bíróságon azonban többen nem jelentek meg, így könnyen lehet, hogy tovább halasztják az ügyet.







Fanni még csak 11 éves, tud róla, hogy örökölt. A vagyonát Terry kezeli © Bors

– A lányom, Fanni örökölt mindent, egy lakást leszámítva. Mari egész életében a saját lányaként tekintett Fannira. Reggeltől estig együtt voltak. Nem lehetett őket elválasztani egymástól. Fanni tud róla, hogy rá hagytak mindent, de szerintem kislány fejjel még nem fogta fel, mit is jelent ez. Nem tudom konkrétan, mekkora hagyatékról lehet szó, több ember is felbecsülte az örökséget, de mindegyik mást mondott. Van, aki azt mondta, hogy száz- milliós összegre rúg a vagyon, de én hogyan adózzak belőle utána? 42 600 forintos nyugdíjam van, vicc az egész. Tény és való, hogy több ingatlanról és különböző ingóságokról van szó, de most Mari testvérei és az anyja bejelentkeztek az örökségért, holott nem is törődtek vele, még akkor sem, amikor már nagyon beteg volt – panaszolta el a Borsnak Terry Black.







Némedi Mari volt az egyik legfoglalkoztatottabb szinkronszínész, egészen a halála napjáig dolgozott. Hallhattuk a hangját többet között az Apácashow-ban, az Aludj csak, én álmodom című romantikus filmben, a Bridget Jones naplójában, de rajzfilmekben és sorozatokban is

Mikor lesz Fannié a vagyon?

Fanninak nagykorúságáig nevelőapja kezeli a vagyonát.

– A kiskorúnak a törvényes képviselője kezeli az örökséget egészen addig, amíg be nem tölti a 18. életévét. A törvényes képviselőnek a vagyonról minden évben el kell számolnia, ha esetleg költött belőle vagy gyarapította. Ezen kívül bármilyen rendelkezés csak a gyámhatóság jóváhagyásával történhet – fejtette ki a Borsnak dr. Kamarás Péter ügyvéd, aki Terry Black aggodalmáról is szót ejtett. – Hogy az örökösödési adót mikor és kinek kell fizetnie, arról a gyámhatóság rendelkezik. Előfordulhat, hogy a gyámnak, de lehet, hogy az örökösnek, miután nagykorú lett.