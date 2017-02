Zagyvarékasi anyagyilkosság: Zoé sorra kapja a dicséreteket

A legnagyobb titokban, és a nyilvánosság teljes kizárásával indult a két zagyvarékasi tini ügyének tárgyalása a Szolnoki Törvényszéken. A tárgyalóba senkit nem engedtek be, azt sem hallgathatta meg a sajtó, pontosan mivel vádolják őket. A zárt tárgyalást már a vádirat ismertetése előtt elrendelték. Zoé és Marcell szerepének felgöngyölítése különösen érzékeny bánásmódot igényel. Az ügyészség eddig ismert vádja szerint 91 késszúrással, közösen oltották ki a lány édesanyjának életét, amiért ellenezte kapcsolatukat.

– A bíróság nyomatékosan fi­gyelmeztette a jelenlévőket, semmit nem közölhetnek abból, ami a tárgyalóban zajlott – szögezte le dr. Őrlős Gábor ügyvéd, a lány védője, elhárítva további kérdéseinket. – A bíróság kegyeleti okokra és az eljárásban szereplő valamennyi fiatalkorú fejlődésének védelmére tekintettel döntött a zárt eljárás mellett. A vádirat ismertetése megtörtént, a két vádlottat meghallgatták – tájékoztatott a Szolnoki Törvényszék szóvivője, dr. Sándor Géza. Több tárgyalási napot is kijelöltek, tanúkat és szakértőket is beidéztek.







Zoé jól alkalmazkodott a javító-nevelő intézet körülményeihez © Bors

Úgy tudjuk, a 14 éves lányt és 16 éves fiút a javítóintézet egy-egy munkatársa kísérte a bíróságra. A törvényszék engedélyezte, hogy ők jelen legyenek velük a teremben. A tárgyalás előtti percek tapintható feszültséggel teltek a fiatalkorúak számára. Azután egyenként hallgatták meg őket: míg egyikük benn volt, a másik vádlott a folyosón várakozott.

– Nyilván iszonyúan nagy teher nehezedik most a félig még gyermek lányra, megviseli az eljárás. De jól alkalmazkodott a javítóintézeti körülményekhez – mondja védence állapotáról dr. Őrlős Gábor. Zoé korábban cselgáncsozott, és a sport az intézetben is állandó elfoglaltsága: több dicséretet is kapott már. – Kosárlabdában és más sportokban is nagyon jó, az ezekben nyújtott kimagasló teljesítményéért kapott dicséretet. Az intézmény álláspontja, amit el­mondhatok, hogy kortársaihoz képest kimagasló intelligenciával bír – teszi hozzá. A lány szinte magára maradt, tavaly októberben egy autóbalesetben Róbert nevű féltestvérét, az addig kijelölt gyámját is elvesztette, nem csoda, ha az ügyvéd szívén viseli a sorsát.