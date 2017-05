Yoda Ladyt nézi alvás helyett Cseh Laci

Hétről hétre hírességek mesélnek a Borsban házi kedvencükről. Ezúttal Cseh László úszóbajnok mutatja be a kutyáját.

Hétről hétre hírességek mesélnek a Borsban házi kedvencükről. Ezúttal Cseh László úszóbajnok mutatja be a kutyáját.

Cseh Lászlóról eddig is lehetett tudni, hogy nagy állatbarát, hiszen több alkalommal volt már fővédnöke vagy támogatója különböző állatmenhelyek által szervezett eseménynek. Mindez persze anélkül nem működhetne igazán, ha őt magát nem várná haza egy négylábú, akit most a Bors olvasói is megismerhetnek közelebbről.

– Éreztük már egy ideje, hogy jó lenne egy kis háziállat otthonra. A feleségemmel közösen még sosem volt kutyánk, bár gyerekként körbevettek az ebek, mi is és a nagyszüleim is tartottunk. Végül négy évvel ezelőtt választottuk ki Yoda Ladyt, a shar peit. Épp a márciusi nagy havazáskor került hozzánk kölyökként – mesélt a kezdetekről Laci.









Világbajnok úszónk azt is elárulta, miért pont ezt a fajtát választották.

– Nagyon tetszett a külleme, aranyosnak találtuk. Emellett természetesen utánaolvastunk és a belső tulajdonságai alapján is éreztük, a shar pei passzolna a mi személyiségünkhöz. Ez be is vált, sok mindenben hasonlítunk. Velem elsősorban abban, hogy mindketten szeretünk sokat aludni. Meglepő módon viszont ő nem szereti a vizet, ha vízpart mellé megyünk nyaralni, legtöbbször inkább nem visszük magunkkal. Sokszor még a fürdetése is nagy küzdelmek árán sikerül csak – emelte ki viccesen a sportoló.

Bár Lacinak mindig van dolga bőven, azért marad ideje foglalkozni Yodával is. Bent van velük a lakásban, és sokszor járnak el együtt sétálni. Korábban kutyaiskolába is többször elvitték. Utóbbiról elmondta, szerinte fontos, hogy legyen egy alap mind a kutyának, mind pedig a gazdának, hogy jobban megértsék egymást. Mint megtudtuk, Yoda nagyjából nyolcvan százalékban hallgat is Laciékra.







Laci és kedvese egyáltalán nem bánta meg, hogy ezt a fajtát választották négy éve

– Igaz, időnként önfejűvé válik és hajlamos felülbírálni azt, amit mondunk neki. Valahol ebben is hasonlít rám. A kutyaiskola nagyon hasznos volt, megtanítottuk neki az alapszabályokat, úgyhogy nem ugrál fel a kanapéra, az ágyra, nem etetjük egész nap. Eredetileg úgy terveztük, hogy kint a kertben tartjuk, de ez végül nem jött össze – árulta el.

A gazdi egyébként imádja nézni, amikor a kutyája alszik. Az eb olyankor vicces pozíciókat vesz fel, félig kilóg a fekhelyéről, és horkol. Laci sokszor pont amiatt nem alszik, mert inkább azt nézi, ahogy a kedvence durmol.