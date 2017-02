Visszataszító: hatalmasra duzzadtak a nő ajkai

Olcsú húsnak híg a leve – tartja a mondás. Hogy ez mennyire igaz, arról Leona Omalley is tudna mesélni.

A Wiganben élő nő korábban már négy alkalommal is végeztetett magán plasztikai műtéteket különböző klinikákon. Tavaly karácsony előtt azonban úgy döntött, hogy egy szépészeti beavatkozást nem csak egy hivatalos klinikán lehet elvégeztetni. Facebookon talált egy hirdetést, amely olcsó volt, ugyanakkor igényesnek látszott. Ez lett a veszte, ugyanis az ígért szájfeltöltés végül kriminális eredménnyel zárult.







Leona megdagadt ajkait mutatja telefonján © Mercury

– Szörnyen néztem ki. Olyan volt, mintha két nyers kolbászt kötöttek volt az arcomra. A szám szúrt és a műtét után három órával felpuffadt, nagyon fájt. Később már a szemeim is bedagadtak és még egy pohár vizet sem tudtam meginni – mesélte Leona.

Végül kihívta a mentőket. A kórházban aztán 10 napon át szteroidinjekciókat kapott, hogy ezzel csökkentsék a duzzanatot – írta meg a Metro.

– Sírtam, és nem bírtam a tükörbe nézni. Először el se akartam mondani anyámnak, mi történt, mert ő amúgy is ellenezte az egész műtétet. Amikor végül meglátogatott, rögtön hányingere lett. Apu szintén kiborult – vallotta be a nő. Emellett a barátját és a kisgyerekeit is sokkolta, ami történt.

Leona egyébként azért osztotta meg a médiával történetét, hogy ebből mások is okulhassanak. Ahogy a Metro által megkérdezett Dan Dhunna plasztikai sebész fogalmazott: – Ami olcsó, az nem elegáns. Egyszerűen meg kell fizetni a minőségi anyagokat és a szakértelmet, az esetleges utókezeléseket.