Visszakerült az erdőbe a győri tetőn talált beteg róka, Patrik – videó

Kb. 2. hónapja...akkor kezdődött Patrik története számunkra. Ő az a róka, aki Győrben egy mélygarázs lejáró tetejére menekült meghalni. Véleményünk szerint annyira, gyenge volt, hogy fajtársai ezt megérezték rajta.....a vadállat, az pedig vadállat. Patrik menekülőre vehette a dolgot, hogy egyedül haljon meg. Szerencséjére egy elég drámai felállást választott, amire az emberek nagyon hamar fel is figyeltek. Egy helyi állatvédőnek sikerült becsapdáznia, majd csapdával együtt Budapestre lett szállítva, azonnal a megismételhetetlen, elvetemült orvosunkhoz dr. Éva Schütz-höz. Patrik testét legalább 100 kullancs borította, amik egy borzalmas vérszegény illetve vashiányos állapotot eredményeztek nála. Nagyon le is volt soványodva, ami Szigetvári Alexandranak köszönhetően változott, csak úgy kapkodta magára a kilókat. :) Bevallom az út elején nem hittem, hogy eljön ez a nap, de Patrik ma visszakapta a szabadságát! <3 Szegény legalább két percen keresztül el sem hitte, hogy ez megtörténik, addig teljesen bizonytalanul, szépen lassan távolodott tőlünk, majd észbe kapott, és felfogta, hogy ez nem egy rossz vicc, és dirr beviharzott az erdőbe. <3 Patrik a gondozásunk alatt, megkapta a veszettség elleni védőoltást, megtörtént többször is a féreghajtása, és az egyik fülének a fele le lett nyisszantva, hogy ezzel is jelöljük, hogy ez a róka bizony semmilyen betegséget nem terjeszt. Évi! Fantasztikus orvos vagy! Szandi! A gondoskodásod hibátlan! <3 Nem tudom elmondani, hogy mennyire hálásak vagyunk, hogy ismerünk Titeket! :) Vigyázz magadra Patrik! Sokunknak felejthetetlen emlékeket és szagokat okoztál! :) <3 E.