Visszakérte 6 milliós adományát az egyháztól

Hiába vártak a makói Szent László-templom felújítására az adományozók, a munkálatok a mai napig nem kezdődtek meg. Egy nyugdíjas asszony emiatt úgy döntött: visszakéri átutalt hatmillió forintját – írja a Délmagyarország.







© Délmagyar/Bakos András

A lapnak név nélkül nyilatkozó idős nő hat éve vesztette el a bátyját, akitől jelentős összeget örökölt. Úgy döntött: teljesíti a végakaratát, és felajánlja a pénzt a makó-újvárosi katolikus templom felújítására, be is fizette sárga csekken. A felújítás azonban egyre húzódott, ezért kérte, küldjék vissza a pénzt. Szándékai továbbra sem változtak, de a renoválás még sokáig csúszhat, mivel összesen 87 millió forintba kerülne. Az asszony szeretné, ha addig is legalább kifestenék az épületet.







Az asszony sárga csekken, több részletben fizette be a pénzt © Délmagyar/Bakos András

– Eldöntöttem: ahogy felállványozzák a templomot, ismét odaadom – mondta a Délmagyarországnak az adakozó, aki 1961 óta tagja az újvárosi katolikus közösségnek.