Vigyázat! Ma rosszabbul járhatunk az időjárás miatt, mintha bőrig áznánk

Szokatlanul megritkult Magyarország felett az ózon, Siófokon például 9-es UV-sugárzást mértek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint hétfőn az 1969-ban kezdett mérések óta sose volt még ilyen kevés ózon felettünk. Az ilyenkor szokásosnál 20 százalékkal kevesebb – írta az OMSZ adatai alapján az Időkép.hu.

Hasonló lesz az sugárzás kedden is, sőt, a levegő ráadásul ki is tisztult az éjjel a hidegfront hatására. Ezért legjobb, ha 10 és 15:30 között elkerüljük a közvetlen napsugárázást, vagy legalább naptejet használjunk. Különben akár 10 perc alatt is leéghetünk.

Az ózon szűrőhatása éppen a napokban érvényesül legkevésbé, mivel hamarosan, jövőhét szerdán, itt a nyári napforduló, amikor is a nap sugarainak a legkisebb utat kell megtennie a légkörben, vagyis a legkevesebb ózonnal találkozik.