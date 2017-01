Vigyázat! A legtöbb ember ma csalja meg a szerelmét

Nem vicc, hanem sajnos tény. Mindezt pedig a statisztikai adatokkal támasztják alá. Az okokat nem nehéz kitalálni, de arra senki nem gondolt korábban, hogy az évnek konkrétan van egy napja, amikor a legtöbb félrelépés megtörténik.

Jellemző módon a félrelépők a társkereső oldalakon találják meg a partnerüket, akivel a házasságon/élettársi viszonyon kívül szexuális kapcsolatot akarnak fenntartani. A legtöbb regisztráció január első hetében történik, és 9-én érik be, amiért bejelentkeznek az ilyen oldalakra.









Több olyan weboldal van, amelyre kifejezetten azokra a felhasználókra specializálódott, akik házasságon kívüli kapcsolatot akarnak/szeretnének fenntartani. Átlagosan január elején 320%-kal nő a új felhasználók száma. Vagyis a legnagyobb forgalom így egyértelműen a karácsony utáni második hétfőre esik, amelyet a szakemberek azzal magyaráznak, a félrelépők leginkább ilyenkor vágynak az ünnepek utáni szabadság visszaszerzésére, hiszen huzamosabb ideig éltek családi életet, amely bizony kötelességekkel is jár - írja a Metro.

Ha valaki úgy véli, hogy szülei nem voltak hűségesek egymáshoz, annak van a legnagyobb valószínűsége, hogy a karácsony utáni második hétfőn - idén ez január 9-re esik - léptek félre -. A statisztikai adatok szerint ez 71%!!! Ilyenkor ugyanis nemcsak a szabadságvágy dominál, de a kalandvágy is, új év - új élet szlogen pedig sokaknak bekattan, ezért nő meg például az edzőtermek látogatottságának is száma. Persze ahogy az is, a félrelépések iránti vágy is hamar lecsökken. Februárban már koránt sem olyan nagy a lelkesedés mint január elején.









A szakemberek szerint, ha úgy véli, partnere kikacsingat a kapcsolatból, érdemes valóban utánanézni ez idő tájt, mert jóval nagyobb az esélye, hogy nemcsak rémeket lát, mint az év bármely másik napján vagy hónapjában.