Vigaszlevelet kapott egy utastól a pityergő Kinga

A levél, amivel Bea lelket öntött a rosszkedvű lányba a vonaton Megható levelet kapott a vonaton egy budapesti lány, aki hazafelé tartott a szüleihez. Kingának nagyon rossz kedve volt, ami szemet szúrt egy ismeretlen lánynak.

– Magam alatt voltam, kicsit pityeregtem is. Velem szembe leült egy lány, láttam rajta, hogy sajnál. Egy idő után elővett egy füzetet, és elkezdett írni. Eszembe sem jutott, hogy nekem szánja. Pár perc alatt megvolt, el is pakolta a holmiját, majd amikor leszállt, mellém tette az összehajtott levelet és rám mosolygott. Egy ideig hezitáltam, hogy elolvassam-e, de végül győzött a kíváncsiságom – idézte fel a Borsnak Kinga.

A levél írója – Bea – azzal biztatta őt, hogy bizonyára erős, megbízható és szeretetre méltó. Arra is kitért, hogy nem tudja ugyan, mitől szomorú, de így, sírósan is nagyon kedvesnek találja, hisz még a kalauzra is rámosolygott. Végül ismeretlenül is boldog életet kívánt, és egy idézettel búcsúzott: „szeress, és tégy, amit akarsz!” (Szent Ágoston).

– Végig mosolyogtam, miközben olvastam a szavait, aztán még jobban elkezdtem sírni, de ezúttal inkább a meghatottságtól. Meglepett, hogy én is kaphatok egy ilyen bátorító és szívhez szóló levelet. Nagyon jól­esett, azóta folyton melegség tölt el, ha az üzenetre gondolok. Ezúton is szeretném megköszönni en­nek az ismeretlen lánynak, hogy lelket öntött belém – fejezte be történetét Kinga.