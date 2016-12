Vígan él Dublinban a Nyolcszorosan körözött magyar szakács

Írországban éli vígan életét az a pécsi férfi, aki ellen nyolc nemzetközi körözés van érvényben. A Borsnak sikerült az, ami a rendőrségnek nem: megtalálta a szakácsként dolgozó férfit.

Írországban éli vígan életét az a pécsi férfi, aki ellen nyolc nemzetközi körözés van érvényben. A Borsnak sikerült az, ami a rendőrségnek nem: megtalálta a szakácsként dolgozó férfit.

A gyanú szerint kétszáz román céget vert át Kutas Lászlót, akit pályázati visszaélések miatt köröz több rendőrség, bíróság és az ügyészség. Kutas román újságokban adott fel hirdetést Civil Fejlesztési Ügynökség néven. A társadalmi szerepvállalás fellendítését, a civil társadalom megújulását segítő helyi kezdeményezések címmel hirdetett pályázatot, amelyre másfél millió forint nyereményt ígért. Pályázatkezelési díjként pedig 20-25 eurót kértek átutalni egy OTP-s bankszámlára. Ezt kétszáz cég meg is tette, de hamarosan rájöttek, hogy átverték őket.







AZ ORFK körözési fotója Kutas Lászlóról

A Civil Fejlesztési Ügynökség ellen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is feljelentést tett, mert úgy tüntette fel magát, mintha kormányzati szerv lenne. Kutas László ezzel a csalással másfél millió forintot tudott összegyűjteni. A körözött férfi eközben vígan éli életét Dublinban, ahol szakácsként dolgozik. Gyakran posztol Facebook-oldalán, sőt a közelmúltban egy ír gasztronómiai magazinban is szerepelt. Kiderült, hogy az egyik nagyon jó dublini étterem, a Cinnamon csapatát erősíti. A Bors a közösségi oldalán megkereste Kutast, aki elárulta, hogy nem is tudott róla, hogy itthon mennyire keresik. Az ORFK körözési listája nyolcszor dobta fel a nevét egymás után.







2013. októberében érkezett Írországba, és ezt nem is titkolta

– Csak öt körözésről tudok, meglepett, hogy már nyolc van – írta válaszában Kutas, aki szerint ő nem bűnös.







Vígan éli életét Dublinban a csalással gyanúsított László

– 2013 októberében érkeztem Írországba. A következő év tavaszán értesültem arról, hogy a kalocsai rendőrség nyomozást folytat a Civil Fejlesztési Ügynökség ellen, s a tevékenységével kapcsolatosan engem is ki akarnak hallgatni, ugyanis akkori cégemmel alvállalkozóként dolgoztam nekik. A rendőrségi idézésre nem jelentem meg, de felvettem a kapcsolatot a nyomozóhatósággal. Levélben jeleztem feléjük, hogy életvitelszerűen külföldön tartózkodom. Írásban megtettem a vallomásomat, melyet meg is küldtem részükre. Ezt azonban nem fogadták el, így kiadták az országos, majd – mivel tájékoztattam a hatóságokat arról, hogy Írországban élek –, a nemzetközi körözést is. Később tudomásomra jutott, hogy a bíróság a távollétemben elkezdte lefolytatni az üggyel kapcsolatos tárgyalást. Tudomásom szerint ez jelenleg is tart, a következő tárgyalás jövő év januárjában lesz. Erről azonban semmilyen hivatalos értesítést nem kaptam – írta kérdéseinkre vá­laszolva. Közben a Civil Fejlesztési Ügynökséget egy másik ügy kapcsán is vizsgálni kezdték.







Télapó-jelmezben is megmutatta magát

– A fenti szervezettel, ahogy korábban is, pusztán megbízásos szerződéses jogviszonyban állt cégem, amit azóta a cégbíróság meg is szüntetett. A Civil Fejlesztési Ügynökségnek pedig nem vagyok tulajdonosa és tagja. Én nem menekülök vagy bujkálok a hatóságok elől. Jelenleg büntetlen előéletű vagyok, nincs mitől tartsak. Az itteni írországi vállalkozásom indításához szükségem volt egy otthoni erkölcsi bizonyítványra, melyet 2016. szeptember 27-ei dátummal a hatóságok ki is állítottak részemre – írta a Borsnak.







Dublin egyik legjobb éttermében, a Cinnamonban dolgozik. A közelmúltban egy ír gasztromagazin is írt róla (képünkön balról az első)

– Hogy fel akarom-e adni magam? Nem, ugyanis nincs miért – szögezte le határo­zottan.