Versenyautóval mennek a műtőbe a gyerekek a pesti kórházban

Elektromos kisautóval és hatalmas mosollyal az arcukon mehetnek műtőbe az operációra váró gyerekek a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben.

Dr. Prodán Zsolt gyermekszívsebész megosztott egy kisfilmet Facebook oldalán, amiben Amerikában több kórházban is elektromos autókkal közlekednek a gyermekek. Hatalmas lelki támogatást jelent ez nekik, mivel így könnyebb leküzdeniük a rájuk nehezedő stresszt és félelmet. Éppen ezért egy jótevőjük ezen felbuzdulva segített a pesti intézménynek beszerezni egy Mercedes GLS-63 AMG-t - persze piros műanyag játékautó formájában. A gyermekek öröme mindent felül múlt az ajándék láttán - és most már itthon is boldogan kocsikáznak a műtő felé a kicsik, nem csak az Egyesült Államokban.