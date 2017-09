Véletlen kapott 270 milliót - naná, hogy azonnal őrült költekezésbe kezdett

Egy adminisztrációs baki miatt néhány nullával nagyobb összeget kapott, amit annak rendje és módja szerint neki is állt elkölteni a 27 éves lány. Most persze fizetheti vissza a nem kis összeget...

Egy adminisztrációs baki miatt néhány nullával nagyobb összeget kapott, amit annak rendje és módja szerint neki is állt elkölteni a 27 éves lány. Most persze fizetheti vissza a nem kis összeget...

Mint valamilyen délutáni ifjúsági filmben, úgy hullott egy hatalmas összeg a 27 éves, Dél-Afrikában élő egyetemista Sibongile Mani ölébe: a diák ugyanis minden hónapban kapott 1400 Rand (kb 27 000 forint) támogatást az egyetemtől, egy alkalommal azonban egy “csöppet” nagyobb összeg jelent meg a számláján. Egy adminisztrációs hiba folytán 14 millió Dél-afrikai randot (274 millió forintot) utaltak át neki.

Mit tesz ilyenkor egy felelősen gondolkodó fiatal nő? Naná, hogy elképesztő költekezésbe kezd: luxusholmikat vesz, beszerzi a legmenőbb telefont, meglepetéspartikat rendez a barátainak (ahol persze mindent ő áll - a legdrágább italokból) - azaz éli a milliomosok felelőtlen életét. Sibongile Maninak ez a mesebeli élet egészen 73 napig tartott - ennyi időbe telt ugyanis, mire kiderült a hivatalokban, hogy komoly hibát követtek el a pénzek kiutalásánál. Az ifjú hölgy eddigre úgy 16 millió forintnyi összeget költött el a számlájáról - amit persze az utolsó fillérig vissza kell majd fizetnie - írja a Mirror.







A fiatal lány azonnal elképesztő költekezésbe kezdett, hogy megjelent számláján a hatalmas összeg

Sibongile egyébként egy Facebook-posztban később azt állította, aljas dolog, hogy tolvajnak állítják be, hiszen ő jelentette a tévedést a hatóságoknak. “Azt mondják, rossz ember vagyok, aki más diákok pénzét lopta el. Tolvajnak neveznek, de mint tudjuk, minden történetben van igazság és van hazugság is.” Az persze kérdéses, hogy ha az elejétől tisztában volt vele, hogy hiba történt, és ezt be is jelentette, akkor vajon miért költekezett úgy, mint egy királyné?