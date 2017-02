Véletlen eladományozott egy inget, amiben 2,4 millió forintot rejtett el

A kaliforniai Bob Hoffman soha nem imádkozott annyit mint a múlt hét elején, amikor kiderült, eladományozta a legdrágább ingét Goodwill nevű szervezetnek – írja a The Orange County Register. A férj ugyanis 8000 dollárt tett az egyik elvitt felső zsebébe, amelyet a szekrény mélyére rejtett el pár napra. De aztán elfelejtette.









A 65 éves férfi és a 68 éves nő még 15 éve találkoztak egy motoros bárban, ugyanis mindketten szeretnek Harleyn utazni. 2011-ben összeházasodtak és már akkor elhatározta a férj, hogy amikor nyugdíjba megy, elviszi nejét Olaszországba, mert a nő mindig is szeretett volna eljutni oda. Ezért elkezdett pénzt spórolni, a cél pedig az volt, hogy a nyugdíjig 10 ezer dollárt gyűjt össze erre az útra. Hogy az asszony ne tudjon róla, nem a közös bankszámlára pakolta a pénzt.

Január végén egy rokon felhívta a férfit azzal, hogy nehéz helyzetbe került, erre ő jó ember lévén felajánlotta, az összegyűjtött vagyonából segít a családján, akiket a kilakoltatással fenyegettek. Február 6-án ki is vette a saját számlájáról a 6 éve gyűjtögetett dollárokat, majd egy már évek óta kinőtt ing zsebébe dugta a szekrénye mélyén.









A neje még aznap jelezte, hogy a már nem használt ruhákat másnap adományként elviszi egy szervezetnek, mire a férfi azonnal felajánlotta a segítségét és egy csomó régi ingét önként bepakolta a felesége csomagtartójába. Linda másnap el is ment a ruhákkal a Goodwillhez és leadta őket.









A férfi két nappal később kapcsolt csak, amikor újra segíteni akart valakin és kétségbeesve hazarohant, aztán őrült módjára az inget kereste a gardróbban. Neje rákérdezett, hogy miért ilyen fontos az a narancssárga ing, mire a férfi mindent bevallott az asszonynak. Amikor Linda megtudta, hogy mennyi pénz volt a zsebben, nagyon meghatódott, mert nem is gondolta, hogy férje ilyen meglepetést talált ki számára, és hogy 6 éve titokban gyűjtöget miatta.









A család ezt követően elment a Goodwillhez, ahol egy órán át keresték az inget, de nem találták. „Bob egy rendkívül erős ember. Nem akarom megbántani ezzel az egoját, de sírt. Nem láttam őt ilyen zaklatottnak a szülei halála óta” – mondta az asszony, majd a sikertelen keresés után hazamentek és csak imádkozni tudtak.

Szerencsére két nap múlva megszólalt a telefonjuk, egy a szervezetnél dolgozó nő hívta őket, mert megtalálta az inget. A férfi annyira meghatódott azon, hogy nem nyelte be senki a pénzt, hogy jutalmat ajánlott a megtalálónak. A szervezet nem fogadta el. Bob Hoffman ezért 400 dollár értékben vásárolt a dolgozóknak pizzát. Közben pedig az is kiderült, a rászoruló rokonnak sikerült rendezni az anyagi helyzetét, ezért a férj visszarakta a pénz a bankba. Lehet, hogy azóta már el is utaztak Olaszországba.