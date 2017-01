Végignézte felesége lassú kínhalálát

Egy különös ügyet tárgyal jövő héten a Pécsi Ítélőtábla. A 65 éves vádlott és felesége is svájci állampolgárok, akik az 1990-es évek közepe óta Magyarországon élnek. Mindketten sokat italoztak, a férjnél ennek következtében enyhe fokú szellemi leépülés is bekövetkezett már. A nő 2013 júliusában kerékpározás közben elesett. Férje orvoshoz vitte őt, ezután a könyöksérülését meg is műtötték.







A nő gennyvérűségben hunyt el © Illusztráció

2013. július 30-án a sértettet saját felelősségére a kórházból hazaengedték azzal, hogy 3 nap múlva kontrollvizsgálatra jelentkezzen. A nő a kontrollra nem ment el, napi szinten újból elkezdett alkoholt fogyasztani. Nyílt sebe elfertőződött, állapota romlani kezdett, végül mozgásképtelenné is vált. A férfi etette és pelenkázta is nejét, azonban sem a nőt, sem a környezetét nem tartotta tisztán, és orvost sem hívott hozzá. A község jegyzőjénél ugyan igényelt szakápolási, illetve házi segítségnyújtási szolgáltatást, de felesége állapotáról nem számolt be. A nő 2013. augusztus 8-ról 9-re virradó éjszaka folyamán a sebének felülfertőződése következtében kialakult gennyvérűségben elhunyt. Az értesített mentők, illetve háziorvos már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az első fokon eljáró törvényszék a férfit emberölés bűntettében találta bűnösnek, ezért őt 2 év börtönre ítélte, melynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen a vádlott védője jelentett be fellebbezést elsődlegesen felmentés, másodlagosan eltérő minősítés és enyhítés végett.