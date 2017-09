Végérvényesen megérkezett az őszi idő

A ködfoltok feloszlását követően a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, délutántól a Dunántúlon vastagszik meg a felhőzet, és ott este már eső, zápor is valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű, a nyugati határnál lesz a hűvösebb. Késő estére 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.







© met.hu

Úgy tűnik ráadásul, hogy ez nem is javul már (egyhamar), holnap a mainál még jobb idő lehet, de aztán a hét további részében nem várható 20 fok fölé a hőmérséklet. Éjszaka akár 5 fokra is lehűlhet az idő – látható a honlapon. Ráaádusl a hét naspjainak többségében esni is fog.