Vallott a pornós: kiskorú lányokkal szexelt egy partin

Bűnösnek találták a most 21 éves pornóst, amiért 2014. májusában egy buliban három kislányt is szexuális aktusra kényszerített. Bianca Byndloss - aki egyébként a Marsha May és Bibi Miami művészneveken is fut - a buliban leitatta a 12, 13 illetve 14 éves fiatalokat, majd két férfi pornóssal (Christian Hernandezzel és Bryan Yanesszel) együtt vad orgiába kezdtek, amit Bianca fel is vett telefonjával, valamint meg is osztotta az interneten.







Bianca telefonján megtalálták a terhelő felvételeket © Facebook

A bírósági jegyzőkönyvből kiderül, hogy Byndloss többek közt vodkát és gint itatott a lányokkal, hogy elkábuljanak. A rendőrség a telefonján megtalálta a korhatáros felvételeket. A pornós bűnösnek vallotta magát. A héten született ítélet értelmében mégsem kell börtönbe vonulnia: ő is és két bűntársa is megúszta 10-10 év felfüggesztett szabadságvesztéssel - írja a Daily Star.